В США одобрен гель для быстрой остановки сильного кровотечения

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило гель Traumagel от компании Cresilon, который способен оперативно остановить сильное кровотечение. Его можно использовать при травмах, представляющих угрозу для жизни, например при ножевых и огнестрельных ранениях, сообщает Reuters.

Отмечается, что Traumagel действует в течение нескольких секунд, тогда как марлевым повязкам и жгутам требуются минуты, чтобы остановить кровотечение. Ожидается, что новый гель станет незаменимым помощником врачам скорых и военным медикам.

В компании отмечают, что сильная потеря крови может убить за считаные минуты, будь то огнестрельное ранение или кровотечение, связанное с травмой. Согласно статистике, представленной Cresilon, человек умирает от травмы почти каждые три минуты, и 40% этих смертей вызваны сильным кровотечением или его последствиями.

Traumagel – это гель, полученный из водорослей, который поставляется в предварительно заполненном шприце и не требует ручного давления на рану для создания сгустка крови.

gxpnews