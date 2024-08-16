Думать о своем: иностранцам хотят запретить работать в фарме и медицине

Иностранцам вновь предложили запретить работать фармацевтами и врачами. В конце июля в Госдуму был внесен законопроект, которым, помимо прочего, предлагается сузить спектр доступных для трудовых мигрантов областей деятельности. Под запретом в случае принятия новеллы окажется, в частности, фармацевтическая и медицинская деятельность, а также работа в образовательных учреждениях. Кроме того, иностранцев предлагается ограничить в возможностях найма на работу, «которая приносит доход выше среднего либо может быть востребована российскими гражданами».

В пояснительной записке к проекту говорится, что для осуществления мед- и фармдеятельности гражданин РФ проходит длительное обучение и многолетнюю практику. В то же время уровень подготовки иностранных граждан зависит от учебного заведения, в котором были получены знания. Кроме того, фактором, который, по их мнению, является основанием для ограничения возможности работать в медучреждении или аптеке иностранным гражданам, является «низкий уровень личной ответственности, в том числе и перед обществом, которую несет иностранный гражданин в сравнении с уровнем ответственности гражданина РФ».

Эти меры, по мнению авторов законопроекта, должны способствовать «повышению уровня защиты гражданских прав жителей Российской Федерации, сохранению, укреплению и продвижению традиционных российских ценностей». Однако, по заявлению ЕЭК, рассматриваемые Госдумой изменения в случае принятия никак не повлияют на граждан стран ЕАЭС и коснутся лишь граждан тех государств, которые не входят в этот Союз.

В 2023 году в Госдуму уже вносили схожий по смыслу законопроект, которым предлагалось ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам, в том числе к розничной торговле лекарственными средствами. Однако он был отклонен в марте текущего года.

Вместе с этим правительство ежегодно утверждает квоты по допустимой доле иностранцев в российских компаниях. В 2024 году для аптек она, как и в предыдущие годы, составила 0%. Ранее, ссылаясь на кадровый голод в отрасли, профильные ассоциации выступали за то, чтобы разрешить иностранным гражданам трудиться в аптеках. Как оценивают ситуацию представители отрасли сегодня и насколько велика вероятность принятия законопроекта на этот раз – в дискуссии GxP News.

gxpnews