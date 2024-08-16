Резидент ОЭЗ «Дубна» направит 30 млн рублей на производство медоборудования

Предприятие позволит трудоустроить 15 человек.

Разрабатываемое «Медмост-МТ» оборудование применяют в неврологии, травматологии, кардиологии и других областях медицины. Конфигурация устройства позволяет проводить сеанс одновременно двум пациентам.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медмос-МТ» зарегистрировано в мае 2024 года в городе Дубна Московской области. Бенефициаром юрлица является Игорь Сирин.

В августе 2023 года стало известно, что компания «Окей Вижен Технологии» вложит 275,3 млн рублей в создание производства раствора для ухода за контактными линзами. Завод разместится на площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» в ОЭЗ «Дубна».

На ПМЭФ-24 в июне 2024 года Екатерина Зиновьева и гендиректор компании «АлФарма» Станислав Сидоров подписали соглашение о создании в ОЭЗ «Дубна» комплекса по разработке и производству препаратов для лечения онкозаболеваний. Инвестиции в проект оценены в более 1,2 млрд рублей, ввести объект в эксплуатацию планируется в первой половине 2028 года.