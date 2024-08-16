Близкий к «ЦМБ» дистрибьютор медизделий приобрел склад в Санкт-Петербурге

Компания приобрела коммерческую недвижимость в Пушкинском районе города, выкупив почти 40% всех площадей логистического центра «ILR Шушары 2» (17 тысяч кв. м). В настоящее время завершается строительство склада, ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.

АО «Медприбор» специализируется на поставке расходных материалов для ЭКО и медизделий. В 2023 году, по данным СПАРК-Интерфакс, компания выручила 251,4 млн рублей, чистая прибыль составила 95,9 млн рублей. Компания принадлежит гражданину России, ее возглавляет Надежда Иванова. АО владеет несколькими юрлицами, связанными с группой компаний «ЦМБ».

ГК «ЦМБ» (Центральная медицинская база) – один из крупнейших дистрибьюторов лекарств, медизделий и оборудования в Северо-Западном ФО и России в целом. Среди поставляемой номенклатуры – медтехника для лучевой диагностики, анестезии и реанимации, эндоскопическое оборудование, а также расходные материалы для лабораторной диагностики, перевязочные материалы, одежда и средства индивидуальной защиты. Компания также занимается поставкой пневмокаркасных сооружений и медицинской мебели, услугами по техническому обслуживанию и сервису медоборудования.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЦМБ» владеет Эдуард Иванов. В 2023 году компания выручила 3,579 млрд рублей, чистая прибыль составила 70,2 млн рублей. Объем поставок на рынке госзаказа с января по середину августа 2024 года составил 1,497 млрд рублей. Крупнейшим заказчиком за последние годы выступал Архангельский онкологический клинический диспансер. Помимо дистрибьюторских услуг, «ЦМБ» владеет сетью «Ай-Клиник», оказывающей в том числе медуслуги про профилю ЭКО, а также КТ- и МРТ-диагностики в Санкт-Петербурге, Республике Карелии и Калининградской области.