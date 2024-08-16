Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы Шпигеля из-за его медпоказаний

Сторона защиты выступает за отмену обвинительного приговора и оправдание своих доверителей. Адвокаты Бориса Шпигеля настаивают на освобождении своего подзащитного от тюремного заключения по состоянию здоровья. Сам Шпигель утверждает, что 15 августа 2024 года его реанимировали. Кроме того, защита не признает факт дачи и получения взятки, ссылаясь на решение Октябрьского районного суда города Пензы.

«В решении суда апелляционной инстанции четко указано, что Белозерцев якобы проигнорировал запреты и вовлекся в ведение бизнеса ГК «Биотэк». Это факт, который Генеральная прокуратура вставила в свой иск в суде Пензы. И они четко говорили, что имел место совместный бизнес, что это не взятка. Если это совместный бизнес, то какую взятку мог дать сам себе Белозерцев?» – сомневался представитель стороны защиты на заседании суда 16 августа.

Изначально рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 4 июля, однако заседание суда перенесли из-за «объемов материала дела». Тогда сторона защиты отмечала отсутствие доказательств виновности осужденных.

Обвинительный приговор по делу о взяточничестве вынесен Измайловским районным судом Москвы 25 января 2024 года. Сторона защиты сразу же была намерена его обжаловать. Изначально оглашение приговора всем фигурантам дела должно было состояться 22 января 2024 года, однако райсуд тогда перенес заседание в связи с возникшими «проблемами с доставкой» одного из подсудимых из СИЗО «Матросская тишина» (кого именно, в суде не назвали).

Уголовное дело в отношении Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель, экс-директора пензенского ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также бывших сотрудников администрации Пензенской области Геннадия Маркова и Федора Федотова было возбуждено в марте 2021 года, всех задержали 21 марта и поместили в московское СИЗО «Матросская тишина». При обыске у экс-губернатора нашли около 500 млн рублей в разной валюте и коллекцию дорогих часов.

По версии следствия и суда, с января по сентябрь 2020 года действующий на тот момент губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от главы ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей в виде денег и ценных подарков – автомобиля Mercedes V250D и часов Breguet. Посредниками в передаче взятки выступили сотрудники администрации региона Геннадий Марков и Федор Федотов.

За денежное вознаграждение ГК «Биотэк» получала конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов с учреждениями здравоохранения Пензенской области.

Обвинение запрашивало для Шпигеля и Белозерцева по 12 лет колонии строгого режима и штрафы в размере 17-кратной суммы взятки, а для остальных фигурантов – от 8 до 10 лет. В итоге Шпигеля приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей, Белозерцева – к 12 годам заключения в колонии строгого режима и такому же штрафу. Также Белозерцеву запретили в течение 10 лет занимать должности в госорганах. Кроме того, и Шпигеля, и Белозерцева лишили государственных наград.

Евгению Шпигель и Антона Колоскова суд признал виновными по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Супругу Бориса Шпигеля приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Колосков получил столько же лет заключения, но в колонии строгого режима. Кроме того, Евгении Шпигель суд назначил штраф в размере 150 млн рублей, Антону Колоскову – 60 млн рублей. Также суд назначил наказание по ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) Геннадию Маркову и Федору Федотову. Каждого из них приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Предварительное слушание дела должно было состояться в Измайловском районном суде Москвы 17 февраля 2023 года, но заседание переносили несколько раз в связи с состоянием здоровья Бориса Шпигеля. Адвокаты неоднократно пытались обжаловать его арест. По сообщению зампреда столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольги Дружининой от 21 июля 2023 года, основатель ГК «Биотэк» страдает от болезни сердца и ему «необходимо хирургическое вмешательство, высокотехнологичная помощь».

Отдельно от уголовного дела в Октябрьском районном суде Пензы рассматривали гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство просит взыскать в общей сложности 9,9 млрд рублей с пяти компаний группы «Биотэк», ее основателя и его супруги, Колоскова и Белозерцева (подробнее – в материале Vademecum). В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и взыскал со Шпигеля и других фигурантов более 8 млрд рублей. В августе 2024 года Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала законным данное решение.

Фото: Елизавета Андреева/Vademecum

vademec