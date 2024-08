Защита обжаловала возбуждение дела в отношении инвестора «Ангиолайна» Натальи Лебедевой

Жалоба на возбуждение уголовного дела (имеется в распоряжении Vademecum) была подана прокурору Новосибирской области Александру Бучману. В ней защита Натальи Лебедевой просит принять меры прокурорского реагирования и прекратить уголовное дело в отношении акционера и инвестора компании, ссылаясь на нарушение при возбуждении производства и отсутствие состава преступления, на основе материалов дела, включая опрос бухгалтеров, а также акционера и основателя «Ангиолайна» Андрея Кудряшова, имеющихся в деле.

В частности, заявление о возбуждении уголовного дела поступило от Дмитрия Салостия, который был представлен как председатель совета директоров компании, однако к заявлению не было представлено документов, подтверждающих его полномочия. Более того, решение о его избрании и назначении на эту должность в октябре 2021 года было признано недействительным Арбитражным судом Новосибирской области в ходе судебного процесса вокруг корпоративного конфликта. В связи с чем, по мнению защиты, заявление не может служить основанием для возбуждения уголовного дела, а само дело подлежит прекращению.

Помимо этого, защита указывает на отсутствие, по ее мнению, состава преступления: заявление Дмитрия Салостия содержит «исключительно предположения, основанные на «отсутствии уверенности», «сомнениях», без ссылки на конкретные факты или обстоятельства», а из пояснений акционера и основателя компании Андрея Кудряшова следует, что он сам принял решение о передаче Наталье Лебедевой, работавшей менеджером по работе с клиентами, корпоративной карты, а затем, как директор компании, утверждал по ней авансовые расчеты. В деле не указаны ни условия распоряжения средствами, ни ограничения по ним, а соответствующие регламенты в компании были утверждены только осенью 2017 года.

Защита Натальи Лебедевой пояснила Vademecum, что все расходы в 2015–2017 годах проходили аудит и не вызывали вопросов у остальных акционеров компании, а деятельность Лебедевой в качестве менеджера по работе с клиентами дала положительные результаты – темпы роста продаж продукции компании в 2014–2018 годах были существенно выше, чем после отстранения Лебедевой от продвижения продукции компании. Как следует из данных, предоставленных защитой и с которыми ознакомился Vademecum, в 2019 году доля «Ангиолайна» прибавила более 2,5% (при росте доли отечественных производителей на рынке в среднем 20% в связи с введением преференций на рынке госзаказа).

Уголовное дело в отношении акционера «Ангиолайна» Натальи Лебедевой было возбуждено в июне 2024 года. Заявление на Лебедеву подано от имени АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн», которое продолжают контролировать основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов (доля около 75%), находящиеся в корпоративном конфликте с Лебедевой. По их версии, Наталья Лебедева, инвестировавшая в компанию $5 млн в 2013 году и получившая тогда долю в размере 25%, в 2015–2017 годах якобы совершила растрату с корпоративных карт компании в размере $23 тысяч (1,7 млн рублей). В середине июня 2024 года Наталья Лебедева была задержана в Москве, доставлена в Новосибирск, где Советский районный суд города отправил ее под домашний арест. В середине августа суд продлил меру пресечения еще на месяц – до 14 сентября 2024 года.

Конфликт между акционерами «Ангиолайна» разразился осенью 2017 года. В 2013 году новосибирские предприниматели Андрей Кудряшов и Алексей Французов привлекли Наталью Лебедеву в качестве инвестора для развития новосибирского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн». Тогда было создано АО «Ангиолайн», в котором Лебедева получила 25% акций, вложив около $5 млн. В 2017 году основатели и совладельцы компании Андрей Кудряшов и Алексей Французов произвели ряд операций, включавших уменьшение уставного капитала компании в 10 раз с соответствующим образованием долга перед акционерами, последующую допэмиссию акций АО «Ангиолайн» на 1,9 млн ценных бумаг общей стоимостью 142,5 млн рублей и получение контроля над свежевыпущенными акциями.

В результате Наталья Лебедева была выведена из состава совета директоров, а ее 25-процентная доля в предприятии (включая долю подконтрольного ей Healthcare Solutions Holding S.А.) в размере 20,3% обыкновенных акций и 4,7% – привилегированных, сократилась в три раза – до 8,6%. Акционер обратилась в арбитражный суд для защиты своих прав, обжаловав действия основателей. В ходе судебных тяжб, длившихся почти три года, Наталья Лебедева смогла оспорить допэмиссию и восстановить долю владения в 25%.

Однако основатели компании за время судебных тяжб вывели ключевые производственные активы и интеллектуальную собственность из АО «Ангиолайн» – первоначально на контролируемые основателями ООО «Латрек», ООО «Харт Инвест» и ООО «Эврон», затем на китайскую Sino-Russian New Century Import & Export Co Ltd, а в конечном итоге на контролируемые ими юрлица – ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр».

В ответ Лебедева подала в суд иски для признания сделок недействительными и исключения основателей из числа акционеров за нанесение ущерба компании. Первоначально Лебедева выиграла суд, однако летом 2022 года кассационная инстанция в лице Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отменила решения первых двух инстанций по иску Лебедевой об исключении из АО «Ангиолайн» Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Вердикт оставил без изменения Верховный суд, однако осенью 2023 года заместитель председателя Верховного суда – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова истребовала дело для дополнительного изучения по жалобе Натальи Лебедевой.

Помимо исков об исключении основателей из числа акционеров, Наталья Лебедева в судебном порядке потребовала с основателей «Ангиолайна» более 4 млрд рублей в качестве компенсации убытков за вывод производственного актива «Ангиолайн» в структуры, подконтрольные основателям компании. Судебные процессы по этому делу продолжаются.

