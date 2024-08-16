Защита обжаловала возбуждение дела в отношении инвестора «Ангиолайна» Натальи Лебедевой

Защита Натальи Лебедевой, акционера новосибирского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн», обжаловала возбуждение уголовного дела. Заявление на Лебедеву подано от имени АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн», которое продолжают контролировать основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов (доля около 75%), находящиеся в корпоративном конфликте с Лебедевой. По их версии, Наталья Лебедева, инвестировавшая в компанию $5 млн в 2013 году и получившая тогда долю в размере 25%, в 2015–2017 годах якобы совершила растрату с корпоративных карт компании в размере $23 тысяч (1,7 млн рублей). Адвокаты направили жалобу прокурору Новосибирской области, в которой просят прекратить дело по причине того, что заявитель не был уполномочен компанией на подачу заявления, а обвинение, по мнению защиты, построено на предположениях, а не на фактах, ссылаясь на материалы опросов из дела, из которых следует, что корпоративную карту Лебедевой выдал сам основатель «Ангиолайна», а ограничений по тратам до 2017 года по ней установлено не было.
Жалоба на возбуждение уголовного дела (имеется в распоряжении Vademecum) была подана прокурору Новосибирской области Александру Бучману. В ней защита Натальи Лебедевой просит принять меры прокурорского реагирования и прекратить уголовное дело в отношении акционера и инвестора компании, ссылаясь на нарушение при возбуждении производства и отсутствие состава преступления, на основе материалов дела, включая опрос бухгалтеров, а также акционера и основателя «Ангиолайна» Андрея Кудряшова, имеющихся в деле.
В частности, заявление о возбуждении уголовного дела поступило от Дмитрия Салостия, который был представлен как председатель совета директоров компании, однако к заявлению не было представлено документов, подтверждающих его полномочия. Более того, решение о его избрании и назначении на эту должность в октябре 2021 года было признано недействительным Арбитражным судом Новосибирской области в ходе судебного процесса вокруг корпоративного конфликта. В связи с чем, по мнению защиты, заявление не может служить основанием для возбуждения уголовного дела, а само дело подлежит прекращению.
Помимо этого, защита указывает на отсутствие, по ее мнению, состава преступления: заявление Дмитрия Салостия содержит «исключительно предположения, основанные на «отсутствии уверенности», «сомнениях», без ссылки на конкретные факты или обстоятельства», а из пояснений акционера и основателя компании Андрея Кудряшова следует, что он сам принял решение о передаче Наталье Лебедевой, работавшей менеджером по работе с клиентами, корпоративной карты, а затем, как директор компании, утверждал по ней авансовые расчеты. В деле не указаны ни условия распоряжения средствами, ни ограничения по ним, а соответствующие регламенты в компании были утверждены только осенью 2017 года.
Защита Натальи Лебедевой пояснила Vademecum, что все расходы в 2015–2017 годах проходили аудит и не вызывали вопросов у остальных акционеров компании, а деятельность Лебедевой в качестве менеджера по работе с клиентами дала положительные результаты – темпы роста продаж продукции компании в 2014–2018 годах были существенно выше, чем после отстранения Лебедевой от продвижения продукции компании. Как следует из данных, предоставленных защитой и с которыми ознакомился Vademecum, в 2019 году доля «Ангиолайна» прибавила более 2,5% (при росте доли отечественных производителей на рынке в среднем 20% в связи с введением преференций на рынке госзаказа).
Уголовное дело в отношении акционера «Ангиолайна» Натальи Лебедевой было возбуждено в июне 2024 года. Заявление на Лебедеву подано от имени АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн», которое продолжают контролировать основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов (доля около 75%), находящиеся в корпоративном конфликте с Лебедевой. По их версии, Наталья Лебедева, инвестировавшая в компанию $5 млн в 2013 году и получившая тогда долю в размере 25%, в 2015–2017 годах якобы совершила растрату с корпоративных карт компании в размере $23 тысяч (1,7 млн рублей). В середине июня 2024 года Наталья Лебедева была задержана в Москве, доставлена в Новосибирск, где Советский районный суд города отправил ее под домашний арест. В середине августа суд продлил меру пресечения еще на месяц – до 14 сентября 2024 года.
Конфликт между акционерами «Ангиолайна» разразился осенью 2017 года. В 2013 году новосибирские предприниматели Андрей Кудряшов и Алексей Французов привлекли Наталью Лебедеву в качестве инвестора для развития новосибирского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн». Тогда было создано АО «Ангиолайн», в котором Лебедева получила 25% акций, вложив около $5 млн. В 2017 году основатели и совладельцы компании Андрей Кудряшов и Алексей Французов произвели ряд операций, включавших уменьшение уставного капитала компании в 10 раз с соответствующим образованием долга перед акционерами, последующую допэмиссию акций АО «Ангиолайн» на 1,9 млн ценных бумаг общей стоимостью 142,5 млн рублей и получение контроля над свежевыпущенными акциями.
В результате Наталья Лебедева была выведена из состава совета директоров, а ее 25-процентная доля в предприятии (включая долю подконтрольного ей Healthcare Solutions Holding S.А.) в размере 20,3% обыкновенных акций и 4,7% – привилегированных, сократилась в три раза – до 8,6%. Акционер обратилась в арбитражный суд для защиты своих прав, обжаловав действия основателей. В ходе судебных тяжб, длившихся почти три года, Наталья Лебедева смогла оспорить допэмиссию и восстановить долю владения в 25%.
Однако основатели компании за время судебных тяжб вывели ключевые производственные активы и интеллектуальную собственность из АО «Ангиолайн» – первоначально на контролируемые основателями ООО «Латрек», ООО «Харт Инвест» и ООО «Эврон», затем на китайскую Sino-Russian New Century Import & Export Co Ltd, а в конечном итоге на контролируемые ими юрлица – ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр».
В ответ Лебедева подала в суд иски для признания сделок недействительными и исключения основателей из числа акционеров за нанесение ущерба компании. Первоначально Лебедева выиграла суд, однако летом 2022 года кассационная инстанция в лице Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отменила решения первых двух инстанций по иску Лебедевой об исключении из АО «Ангиолайн» Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Вердикт оставил без изменения Верховный суд, однако осенью 2023 года заместитель председателя Верховного суда – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова истребовала дело для дополнительного изучения по жалобе Натальи Лебедевой.
Помимо исков об исключении основателей из числа акционеров, Наталья Лебедева в судебном порядке потребовала с основателей «Ангиолайна» более 4 млрд рублей в качестве компенсации убытков за вывод производственного актива «Ангиолайн» в структуры, подконтрольные основателям компании. Судебные процессы по этому делу продолжаются.
Фото: epp.genproc.gov.ru