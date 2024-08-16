ФАС согласовала цену на дженерик препарата «Ультибро Бризхалер»

ФАС согласовала цену на препарат «Респихейл» для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей на уровне 2211 руб. Это на 11% меньше цены на иностранный референтный препарат «Ультибро Бризхалер»: он стоит 2507 руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на препарат «Респихейл». Как сообщили в пресс-службе ФАС, это первый отечественный дженерик в рамках МНН гликопиррония бромид+индакатерол.

Препарат необходим для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Он облегчает симптомы и снижает количество обострений при нарушении проходимости дыхательных путей.