Администрация Байдена снизит цены на 10 препаратов в рамках программы Medicare с 2026 года

Власти США сообщили о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. С 1 января 2026 года они подешевеют минимум на 38%, а максимум — почти на 80%.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В этот раз мы наконец-то одолели фармгигантов», – заявил действующий глава США, выступая на предвыборном мероприятии с вице-президентом Камалой Харрис в штате Мэриленд. По словам Байдена, в первый год действия новых цен государство сэкономит около 6 млрд долл.

Величина уценки лекарств колеблется в диапазоне от 38 до 79%. Сильнее всего подешевело лекарственное средство от диабета «Янувия» (ситаглиптин) производства компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co.). Новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.

Программа переговоров по ценам на лекарства стала возможной благодаря Закону о снижении инфляции, принятому в 2022 году. В своей речи Харрис отметила, что ее решающий голос в Сенате помог утвердить законопроект, который не поддержали республиканцы.