Администрация Байдена снизит цены на 10 препаратов в рамках программы Medicare с 2026 года

Власти США сообщили о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. С 1 января 2026 года они подешевеют минимум на 38%, а максимум — почти на 80%.
Администрация президента США Джо Байдена объявила о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«В этот раз мы наконец-то одолели фармгигантов», – заявил действующий глава США, выступая на предвыборном мероприятии с вице-президентом Камалой Харрис в штате Мэриленд. По словам Байдена, в первый год действия новых цен государство сэкономит около 6 млрд долл.
Величина уценки лекарств колеблется в диапазоне от 38 до 79%. Сильнее всего подешевело лекарственное средство от диабета «Янувия» (ситаглиптин) производства компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co.). Новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.
Программа переговоров по ценам на лекарства стала возможной благодаря Закону о снижении инфляции, принятому в 2022 году. В своей речи Харрис отметила, что ее решающий голос в Сенате помог утвердить законопроект, который не поддержали республиканцы.
Представители фармацевтической индустрии уже заявляли о несогласии с ценовой политикой американских властей, утверждая, что она может ограничить инвестиции в разработку и исследования новых лекарств. Как отмечается, из-за снижения прибыли компаниям придется отсрочить или вовсе отказаться от выпуска новых лекарств на рынок США.
MSD первым из фармгигантов подал судебный иск против американского правительства. Позднее действия властей обжаловали в суде также Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Novo Nordisk и Novartis. В июне 2023 года в окружной суд Техаса с исковым заявлением против властей США обратилась американская отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), представляющая интересы фармацевтических компаний. Производители подчеркивали, что принудительное ценовое регулирование нарушает их конституционные права и расценивается как отчуждение собственности.
Перечень лекарств с пересмотренной стоимостью
|ТН, МНН, компания-производитель
|Показания
|Число получателей препарата в рамках Medicare в 2023 году
|Цена в 2023 году за месячный курс
|Согласованная цена на 2026 год за месячный курс
|Снижение цены
|«Эликвис», апиксабан, Bristol-Myers Squibb и Pfizer
|Профилактика и лечение тромбозов
|3 928 000
|521 долл.
|231 долл.
|56%
|«Джардинс», эмпаглифлозин, Boehringer Ingelheim и Eli Lilly
|Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек
|1 883 000
|573 долл.
|197 долл.
|66%
|«Ксарелто», ривароксабан, Johnson & Johnson и Bayer
|Профилактика и лечение тромбозов, снижение риска для пациентов с ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий
|1 324 000
|517 долл.
|197 долл.
|62%
|«Янувия», ситаглиптин, MSD
|Диабет
|843 000
|527 долл.
|113 долл.
|79%
|«Форсига», дапаглифлозин, AstraZeneca
|Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек
|994 000
|556 долл.
|178,50 долл.
|68%
|«Фиасп», инсулин аспарт, Novo Nordisk
|Диабет
|785 000
|495 долл.
|119 долл.
|76%
|Entresto, сакубитрил + валсартан, Novartis
|Сердечная недостаточность
|664 000
|628 долл.
|295 долл.
|53%
|«Энбрел», этанерцепт, Amgen
|Ревматоидный артрит, псориаз, псориатический артрит
|48 000
|7 106 долл.
|2 355 долл.
|67%
|«Имбрувика», ибрутиниб, AbbVie и Johnson & Johnson
|Онкологические заболевания крови
|17 000
|14 934 долл.
|9 319 долл.
|38%
|«Стелара», устекинумаб, Johnson & Johnson
|Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона, язвенный колит
|23 000
|13 836 долл.
|4 695 долл.
|66%
Известно, что количество препаратов, цены на которые подлежат корректировке, будет только расти. К февралю 2025 года администрация президента США планирует назвать 15 лекарственных средств, подлежащих удешевлению. Согласованные цены на них будут установлены в 2027 году. Подобные переговоры с фармгигантами о стоимости медикаментов будут проводиться каждый год. Начиная с 2029 года американские власти намерены ежегодно снижать цены на 20 лекарств.
Фото: freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik