Администрация Байдена снизит цены на 10 препаратов в рамках программы Medicare с 2026 года Власти США сообщили о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. С 1 января 2026 года они подешевеют минимум на 38%, а максимум — почти на 80%. Администрация президента США Джо Байдена объявила о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «В этот раз мы наконец-то одолели фармгигантов», – заявил действующий глава США, выступая на предвыборном мероприятии с вице-президентом Камалой Харрис в штате Мэриленд. По словам Байдена, в первый год действия новых цен государство сэкономит около 6 млрд долл. Величина уценки лекарств колеблется в диапазоне от 38 до 79%. Сильнее всего подешевело лекарственное средство от диабета «Янувия» (ситаглиптин) производства компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co.). Новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года. Программа переговоров по ценам на лекарства стала возможной благодаря Закону о снижении инфляции, принятому в 2022 году. В своей речи Харрис отметила, что ее решающий голос в Сенате помог утвердить законопроект, который не поддержали республиканцы. Представители фармацевтической индустрии уже заявляли о несогласии с ценовой политикой американских властей, утверждая, что она может ограничить инвестиции в разработку и исследования новых лекарств. Как отмечается, из-за снижения прибыли компаниям придется отсрочить или вовсе отказаться от выпуска новых лекарств на рынок США. MSD первым из фармгигантов подал судебный иск против американского правительства. Позднее действия властей обжаловали в суде также Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Novo Nordisk и Novartis. В июне 2023 года в окружной суд Техаса с исковым заявлением против властей США обратилась американская отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), представляющая интересы фармацевтических компаний. Производители подчеркивали, что принудительное ценовое регулирование нарушает их конституционные права и расценивается как отчуждение собственности. Перечень лекарств с пересмотренной стоимостью ТН, МНН, компания-производитель Показания Число получателей препарата в рамках Medicare в 2023 году Цена в 2023 году за месячный курс Согласованная цена на 2026 год за месячный курс Снижение цены «Эликвис», апиксабан, Bristol-Myers Squibb и Pfizer Профилактика и лечение тромбозов 3 928 000 521 долл. 231 долл. 56% «Джардинс», эмпаглифлозин, Boehringer Ingelheim и Eli Lilly Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек 1 883 000 573 долл. 197 долл. 66% «Ксарелто», ривароксабан, Johnson & Johnson и Bayer Профилактика и лечение тромбозов, снижение риска для пациентов с ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий 1 324 000 517 долл. 197 долл. 62% «Янувия», ситаглиптин, MSD Диабет 843 000 527 долл. 113 долл. 79% «Форсига», дапаглифлозин, AstraZeneca Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек 994 000 556 долл. 178,50 долл. 68% «Фиасп», инсулин аспарт, Novo Nordisk Диабет 785 000 495 долл. 119 долл. 76% Entresto, сакубитрил + валсартан, Novartis Сердечная недостаточность 664 000 628 долл. 295 долл. 53% «Энбрел», этанерцепт, Amgen Ревматоидный артрит, псориаз, псориатический артрит 48 000 7 106 долл. 2 355 долл. 67% «Имбрувика», ибрутиниб, AbbVie и Johnson & Johnson Онкологические заболевания крови 17 000 14 934 долл. 9 319 долл. 38% «Стелара», устекинумаб, Johnson & Johnson Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона, язвенный колит 23 000 13 836 долл. 4 695 долл. 66% Известно, что количество препаратов, цены на которые подлежат корректировке, будет только расти. К февралю 2025 года администрация президента США планирует назвать 15 лекарственных средств, подлежащих удешевлению. Согласованные цены на них будут установлены в 2027 году. Подобные переговоры с фармгигантами о стоимости медикаментов будут проводиться каждый год. Начиная с 2029 года американские власти намерены ежегодно снижать цены на 20 лекарств.

