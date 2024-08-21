Компания «Мезоформула» открыла производство препаратов для инъекционной эстетической медицины

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Мезоформула» открыла производство инновационных препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Об этом сообщает пресс-служба Особой экономической зоны.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова – Проект, в который было инвестировано около 390 млн рублей, направлен на импортозамещение и выпуск продукции, востребованной как в России, так и в дружественных странах.

Он отметил, что: «Открытие современного косметического производства в ОЭЗ Москвы позволит выпустить на отечественный рынок продукцию для эстетической медицины на основе передовых научных исследований. Проектные мощности нового предприятия, в которое резидент вложил около 390 млн рублей, превышают 700 тысяч единиц продукции в год. С учетом высокой автоматизации процессов, здесь создано свыше 20 новых рабочих мест».

Компания «Мезоформула» занимается разработкой, клиническим тестированием и производством препаратов для эстетической медицины и профессиональной косметологии в рамках международного стандарта GMP.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил: «Резидент разместил свое производство, площадью 1,5 тысячи кв. метров на территории «Печатники», которое включает R&D лабораторию, участок стерильного производства, где будет выпускаться до 600 тысяч единиц продукции в год, и участок производства косметики и масок, мощностью до 125 тысяч единиц изделий в год. Сейчас компания начала выпуск пилотных партий продукции, которая имеет регистрационные удостоверения и международные сертификаты соответствия».

В числе продукции предприятия – биоревитализанты, препараты для мезотерапии, химические пилинги, пептидные комплексы, косметические кремы, профессиональную косметику уровня космецевтики (сочетания косметологии и фармацевтики).

Генеральный директор компании «Мезоформула» Светлана Захарченко пояснила: «Препараты компании «Мезоформула» разработаны для решения различных эстетических проблем за счет использования многокомпонентных составов с рабочими концентрациями активных ингредиентов и обладают высокой биодоступностью. В продуктовом портфеле представлены такие передовые разработки, как препараты на основе биополимеров, являющихся строительным материалом для восстановления поврежденной ДНК клеток возрастной кожи».

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