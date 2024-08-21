«Завод Медсинтез» объявил о запуске производства рекомбинантного альбумина человека

Биотехнологическое предприятие «Завод Медсинтез» в сотрудничестве с компанией «Tonghua Anrate Biopharmaceutical Co.» объявило о запуске производства субстанции и готовых лекарственных форм первого в мире зарегистрированного препарата рекомбинантного альбумина человека. Препарат получен с использованием клеток Pichia Pastoris по технологии рекомбинантной ДНК.

По своим структурно-функциональным свойствам рекомбинантный альбумин идентичен природному человеческому альбумину, выделяемому из плазмы крови, и обладает той же биологической активностью. Производство рекомбинантного человеческого альбумина лишено недостатков, характерных для природного альбумина, получаемого фракционированием плазмы донорской крови, а именно, исключен риск контаминации инфекционными агентами, такими как вирусы гепатита, иммунодефицита человека и т.д., отсутствует возможность дополнительных загрязнений в виде сопутствующих белков плазмы крови (фракции α-, β- и γ-глобулинов). Производство рекомбинантного альбумина не зависит от количества доноров и позволяет выпускать препарат в больших масштабах. Со стороны иммуногенности рекомбинантный альбумин человека продемонстрировал низкую вероятность образования к нему антител.

В сообщении пресс-службы предприятия отмечается, что упаковка препарата рекомбинантного альбумина человека представляет собой полиэтиленовые пятислойные контейнеры однократного применения с одним стерильным портом по 50 и 100 мл. Именно такой контейнер обеспечивает сохранность свойств инфузионного раствора в течение длительных сроков хранения за счет лучших барьерных свойств пятислойной полиэтиленовой пленки. Полимерные контейнеры с инфузионным раствором намного меньше весят и занимают значительно меньший объем при хранении и транспортировании по сравнению с традиционной стеклянной упаковкой. Полимерный контейнер в отличие от стеклянного флакона не бьется, что исключает риск травмирования пациентов и медперсонала.

По информации пресс-службы предприятия мощности завода позволяют удовлетворить потребности России в препарате рекомбинантного альбумина человека на 100% и в настоящее время в мире не существует аналогов данного препарата с возможностью использования в указанных объемах.

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