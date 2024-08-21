В 2024 году индийские производители займут 35% рынка фармсубстанций

В 2025 году выручка индийских производителей активных фармацевтических субстанций вырастет на 8%, заявил вице-президент национального рейтингового агентства ICRA Дипак Джотвани. «Мы ожидаем, что доходы компаний, включенных в выборку, вырастут на 7-8% уже в 2025 году после предполагаемого роста на 3-5% по итогам 2024 финансового года», – отметил эксперт.

Позитивному прогнозу способствует несколько факторов, среди которых старение локального населения, увеличение распространенности хронических заболеваний и повышение спроса на контрактное производство со стороны глобальных игроков рынка, стремящихся диверсифицировать свою цепочку поставок.

По прогнозам экспертов, к 2025 году улучшится и операционная рентабельность индийских производителей, столкнувшихся в период с 2021 по 2023 год со значительными колебаниями стоимости производства. По данным ICRA, себестоимость производства выросла из-за повышения цен на сырую нефть и остановки производств в Китае во время пандемии, что привело к дефициту ключевых исходных материалов (KSMs) и активных фармацевтических ингредиентов (APIs) во всем мире.

Снижение спроса на некоторых ключевых экспортных рынках, таких как Европа, и напряженная ситуация в Красном море дестабилизируют цепочку поставок и стоимость фрахта.

Тем не менее, по оценкам ICRA, по итогам 2024 финансового года индийские производители займут долю в 35% от мирового экспорта активных фармсубстанций. Как отметил Сударшан Джайн, генеральный секретарь Индийского фармацевтического альянса (IPA), у Индии есть потенциал стать мировым лидером в области здравоохранения и производстве лекарственных средств.

По прогнозам Сударшана Джайна, к 2030 году емкость фармацевтической отрасли Индии достигнет $120 млрд, а к 2040-му – $400-450 млрд, при этом доходы от экспорта продукции вырастут до $200 млрд.

gxpnews