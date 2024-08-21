Гинцбург: «Ученые НИЦ им. Гамалеи создали вакцину против оспы обезьян»

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи разработали профилактический препарат против оспы обезьян (mpox). Научно-исследовательская работа по созданию вакцины фактически завершена, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.

Следующий этап – доклинические испытания, которые могут продлиться шесть-семь месяцев. «Мы ждем, что „клинику“ профинансируют, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», – добавил ученый. Точную сумму, необходимую для проведения клинических испытаний, он не назвал.

Гинцбург считает, что вносить прививку против mpox в национальный календарь не имеет смысла: ее лучше делать по эпидпоказаниям. Вакцинировать необходимо больного, его окружение, а также второй и третий круг контактировавших.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во второй раз за последние два года объявил mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Серьезная и на данный момент не поддающаяся контролю вспышка заболевания проходит в Демократической Республике Конго. Болезнь также распространяется на соседние африканские страны – Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. Один – завозной – случай заражения выявили в Швеции.

В ВОЗ полагают, что на сдерживание эпидемии потребуется не менее $15 млн. На данный момент организация направила $1,5 млн на непредвиденные расходы.

gxpnews