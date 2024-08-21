«Биннофарм Групп» лидирует по динамике продаж среди фармкомпаний на розничном рынке в первом полугодии 2024 года

Темпы роста ведущей фармацевтической компании «Биннофарм Групп» в аптечном сегменте продолжают превышать темпы роста рынка: за первые шесть месяцев 2024 года компания приросла на 26% при росте рынка 18%, согласно данным аналитического агентства AlphaRM. Таким образом, «Биннофарм Групп» укрепляет свои позиции, демонстрируя опережающие темпы роста среди топ-10 фармацевтических производителей в розничном сегменте.

По словам директора по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерины Славгородской, компания уже не первый год опережает рынок. «Стабильные высокие показатели продаж заложены в стратегию развития компании, которую команда реализовывает ежедневно, несмотря на внешние вызовы. Мы последовательно развиваем уже известные рынку бренды, выводим новые. Фокусом работы с 2021 года является взаимодействие с медицинским сообществом с использованием омниканальной модели продвижения, как наиболее современной и эффективной», – сказала она.

Славгородская добавила, что важная роль отведена партнерству с аптечными сетями и дистрибьюторами, с которыми компания продолжает крепкое сотрудничество, рассчитанное на долгосрочную перспективу взаимного развития. В 2023 году «Биннофарм Групп» также показывала рекордный рост объемов продаж среди фармацевтических корпораций в рознице – 29%, превысив в четыре раза темпы роста российского рынка (8%).

gxpnews