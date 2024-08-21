Дурвалумаб от AstraZeneca одобрен для лечения немелкоклеточного рака легких в периоперационных условиях

Препарат Imfinzi (дурвалумаб) от AstraZeneca получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) в периоперационных условиях (до, во время и после операции) в сочетании с химиотерапией. Воспользоваться этой схемой смогут пациенты с некоторыми видами резектабельного НМРЛ на ранней стадии (IIA-IIIB).

Imfinzi был впервые одобрен для лечения рака мочевого пузыря в 2017 году. Позднее спектр показаний был расширен: в него добавились неоперабельный НМРЛ, мелкоклеточный рак легких, метастатический НМРЛ и рак эндометрия. В 2023 году объем продаж Imfinzi составил $4,2 млрд, согласно финансовым показателям AstraZeneca. По данным Pharma Intelligence Center компании GlobalData, объем продаж Imfinzi в 2030 году достигнет $6,6 млрд.

Дурвалумаб присоединяется к препарату Keytruda (пембролизумаб) компании MSD, который получил одобрение FDA в периоперационном периоде для НМРЛ в октябре 2023 года. Согласно данным GlobalData, объем продаж Keytruda, одобренного для нескольких онкологических показаний, в 2030 году должен составить $21,3 млрд.

Одобрение Imfinzi основано на положительных данных исследования третьей фазы AEGEAN (NCT03800134), которое показало, что периоперационное использование лечения снижает риск рецидива рака, прогрессирования или смерти на 32% по сравнению с использованием только химиотерапии.

В заявлении, сопровождающем одобрение, отражены слова исполнительного вице-президента онкологического подразделения компании AstraZeneca Дэйва Фредриксона: «Сегодняшнее одобрение препарата Imfinzi для лечения резектабельного рака легких на ранней стадии основано на его прочном фундаменте – изменении клинической практики при неоперабельном заболевании третьей стадии».

gxpnews