Вакцина от COVID-19 и гриппа от Pfizer/BioNTech не прошла испытания третьей фазы

Pfizer и BioNTech объявили, что исследование третьей фазы, изучающее их экспериментальную комбинированную мРНК-вакцину для лечения гриппа и COVID-19, не достигло одной из двух основных конечных точек. Притом что препарат показал «сопоставимые» ответы на SARS-CoV-2 по сравнению с лицензированной одобренной вакциной Pfizer от COVID-19 Comirnaty (тозинамеран) и способность нейтрализовать вирус гриппа A, он не продемонстрировал достаточной эффективности против гриппа B.

Рандомизированное параллельное исследование третьей фазы (NCT06178991) охватило более 8000 человек в возрасте от 18 до 64 лет. Серьезных побочных эффектов, которые ставили бы под сомнение безопасность препарата, обнаружено не было. «Мы сохраняем оптимизм в отношении нашей комбинированной программы по COVID-19 и гриппу, для которой мы оцениваем следующие шаги», – прокомментировала этот результат Аннализа Андерсон, старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer.

Препарат Comirnaty, получивший полное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в августе 2021 года, показан для использования лицами в возрасте от 12 лет для защиты от COVID-19. Вакцина достигла пика продаж в размере $42,4 млрд в 2022 году. Однако в последнее время наблюдается снижение доходов от препаратов против коронавирусной инфекции, и фармкомпании ищут пути восполнения потерь, в том числе и Pfizer.

gxpnews