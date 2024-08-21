Правительство обновило порядок предоставления Минпромторгу доступа к коммерческой тайне фармпроизводителей

Минпромторг совместно с Минздравом РФ издал приказ об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия, которое заключается в передаче сведений о лекарствах, указанных в ч. 2.1 ст. 45 ‎№ 61-ФЗ от 12 апреля 2010 года «Об обращении лекарственных средств». Согласно приказу № 3554/406н от 7 августа 2024 года, теперь министерство промышленности сможет получать информацию, составляющую коммерческую тайну фармпроизводителя, по новому регламенту.

Новый порядок с 1 сентября 2024 года заменит алгоритм межведомственного взаимодействия, утвержденный в 2022 году. Для получения сведений Минпромторг должен направить Минздраву РФ запрос с указанием наименования производителя, лекарства, названия и адреса производственной площадки, реквизитов регистрационного удостоверения, а также перечнем запрашиваемых документов.

В свою очередь, Минздрав в течение двух дней регистрирует запрос в системе делопроизводства и направляет на рассмотрение в Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП). В случае выявления несоответствий Минпромторг получит отказ. Если ошибок нет, НЦЭСМП в течение трех рабочих дней направляет в Минздрав требуемые Минпромторгом сведения ‎и документы с приложением их описи. Затем в течение двух дней Минздрав в письменной форме направляет данные документы и сведения в Минпромторг, одновременно уведомив об этом держателя ‎или владельца регудостоверения на препарат.

gxpnews