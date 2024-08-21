В России появится Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий

В состав центра также войдет Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии», Пущинский научный центр биологических исследований РАН, Институт белка РАН и ряд других.

Головной научной организацией нового центра будет НИЦ «Курчатовский институт». В правительстве полагают, что такое решение позволит обеспечить ряд важнейших потребностей страны в важных сферах, а сами «биотехнологии являются основой биоэкономики и формируют ядро нового технологического уклада».

Согласно распоряжению, Минобрнауки совместно с Минпромторгом РФ и представителями Курчатовского института необходимо в течение трех месяцев подготовить и утвердить программу деятельности Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий на 2025–2030 годы, а также разработать положения о научно-техническом совете центра и его составе.

Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 августа 2024 года отметил, что биотехнологии довольно молодая в России сфера. Страна, по словам Мишустина, обладает большими возможностями для дальнейшего развития – сырьевыми и энергетическими ресурсами, а также «необходимым научным заделом».

Президент России Владимир Путин своим указом от 18 июня утвердил перечень важнейших наукоемких технологий, состоящий из 28 наименований. Список разделен на два подпункта: критические технологии и сквозные технологии. В перечень критических попали «биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия», «технологии разработки лекарственных средств (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов)», «технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения», «технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии».