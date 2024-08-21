Около 14 тысяч человек подали иски к AstraZeneca из-за последствий прививки от COVID-19

Выплаты назначались в случае инсульта, сердечного приступа, тромбов, воспаления спинного мозга, паралича лицевого нерва и чрезмерного отека вакцинированной конечности. В то же время 350 из 5 500 исков отклонили из-за недостаточно серьезных последствий, так как для получения выплат нужно иметь инвалидность от 60% (III группа). Почти тысяча человек отправили заявление с просьбой обжаловать решение, но только 12 получили ответ.

Правительство Великобритании настаивает на том, что VDPS – не компенсационная схема, и полученные деньги могут быть использованы для взыскания ущерба в суде, в том числе против крупных фармкомпаний.

В апреле 2024 года AstraZeneca признала, что вакцина от коронавируса Azuk «в очень редких случаях» может вызывать вакциноиндуцированный иммунный тромбоз с тромбоцитопенией – синдром тромбоза. Заболевание может спровоцировать сердечный приступ, закупорку артерий в легких и в тяжелых случаях привести к ампутации конечности. Через месяц компания отозвала регудостоверение вакцины. Причиной ухода с рынка называют распространение других «доступных обновленных вакцин» против коронавирусной инфекции, вследствие чего возник их избыток.

В мае 2024 года суд в Бельгии начал рассмотрение дела в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Генпрокуратура Евросоюза подозревает ее в нарушениях при закупке 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer на сумму 35 млрд евро. Как считает обвинение, фон дер Ляйен заключила без согласования со странами ЕС договор на поставку препарата через СМС-переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой до завершения испытаний вакцины.

Кроме того, в июле суд Европейского союза признал Еврокомиссию виновной в сокрытии сведений о соглашениях на закупку более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 в 2020 и 2021 годах. Общая сумма контрактов составляет 2,7 млрд евро (96,3 млрд рублей по текущему курсу). Подробности и история разбирательства – в обзоре Vademecum.