ТПП предложила запретить возврат препаратов при онлайн-торговле

Авторы инициативы предлагают распространить перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подходящих для обмена в офлайн-торговле, на такие же позиции и в электронной коммерции. Подобные изменения, по мнению совета, оградят потребителя от поступивших в оборот повторно и уже использованных товаров.

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель имеет право отказаться от любого купленного в интернете качественного товара, даже без брака, в течение семи дней. В офлайн есть исключения (запрет возврата покупки) для некоторых сложных технических, продовольственных и прочих товаров, в онлайн-торговле их, в основном, нет, но некоторые интернет-площадки предоставляют такую опцию.

Например, Wildberries дает возможность вернуть товары без брака в течение 14 дней, но есть и невозвратные категории – парфюмерно-косметические товары, постельное белье, предметы личной гигиены и прочее. Однако и их можно вернуть, написав в чат с продавцом. Также после оформления заказа нельзя отказаться от скоропортящихся продуктов и вещей, которые не подлежат возврату из-за требований безопасности или санитарных стандартов. OZON дает возможность вернуть товары без брака в течение 30 дней. У данного маркетплейса невозвратными считаются только карты «OZON банка», кастомизированные и цифровые товары. Однако это собственные правила площадок, а не законодательные нормы.

По словам главы Совета по электронной коммерции ТПП Алексея Федорова, покупатель может, например, «воспользоваться линзами для глаз или поносить нижнее белье и сдать обратно, если они куплены через интернет».

В Wildberries поддерживают инициативу ТПП. По словам представителя компании, «это позволит снизить риски возврата в оборот бывших в употреблении товаров, которые теряют свою функциональность или повторное использование которых может создавать риски для здоровья покупателей».

С предложением не согласились в организации «Общественная потребительская инициатива». По мнению председателя организации Олега Павлова, в дистанционной торговле до получения товара невозможно ознакомиться с ним и понять, соответствует ли он заявленному на сайте описанию. По его словам, именно поэтому законодатель запретил применять в интернет-торговле какие-либо перечни товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату. Вместо этого Павлов предлагает уточнить нормативные требования к состоянию не подошедших покупателю товаров: они не должны иметь следов эксплуатации и утраты товарного вида – нарушения целостности упаковки, царапин, потертостей, загрязнений и т. д.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что если корректировать текущее законодательство, то только в части применения перечня невозвратных товаров в момент получения в пункте выдачи заказов (ПВЗ). «Там у покупателя есть возможность ознакомиться с товаром и убедиться, что он надлежащего качества, более того, весь процесс в ПВЗ происходит под камерами», – пояснил президент АКИТ Артем Соколов.

Другую проблему – оборот лекарств на маркетплейсах – ранее обнаружила Российская ассоциация аптечных сетей (РААС). Так, в мае 2024 года в продаже на маркетплейсе OZON найдены рецептурные препараты турецкого производства – противоопухолевый Тамоксифен 20 мг (2 012 рублей за упаковку) и противовоспалительный Преднол 4 мг (1 679 рублей). На маркетплейсе Wildberries в июне 2024 года выявлен факт свободной продажи рецептурного лекарства гормонов щитовидной железы Эутирокс (левотироксин натрия). Препарат продавался в дозировке 100 мкг и количестве 100 таблеток по цене 500 рублей за упаковку.

В июне 2024 года УВД по Северному административному округу Москвы пресекло деятельность группы, которая, по версии следствия, торговала отечественными БАД под видом лекарств по завышенным ценам, а продавцы выдавали себя за врачей сети клиник «Евромед». На тот момент было возбуждено более двух десятков уголовных дел, первое из них датируется 5 апреля 2023 года. Все дела следствие планирует объединить в одно производство.