Правительство обновило план стратегии по антимикробной резистентности

Правительство утвердило новую Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в России до 2030 года. План ее реализации включает 20 мероприятий, в числе которых — разработка и актуализация клинических рекомендаций, а также повышение уровня подготовки медиков и сотрудников в области ветеринарии.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России. Как сообщили в пресс-службе правительства, в план вошли вопросы улучшения нормативного регулирования в сфере применения противомикробных препаратов и повышения уровня подготовки специалистов, работающих в области здравоохранения и ветеринарии.

Документ заменит план, утвержденный распоряжением правительства № 604-р от 30.03.2019 «О реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года», который действует до конца текущего года.

Новая стратегия рассчитана на 2025—2030 годы. План включает в себя 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории страны.