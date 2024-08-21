Каждый шестой сотрудник не знает о наличии аптечки в организации

У большинства работодателей есть производственная аптечка нового образца. Однако лишь каждый шестой работник знает, где находится такая аптечка. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет.
Каждый шестой сотрудник не знает, где в его офисе находятся аптечки. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором поучаствовали 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.
Согласно опросу, у большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца уже есть. В то время как 12 лет назад требования закона соблюдала только каждая четвертая компания.
Опрос показал, что три из четырех работников знают, где находится производственная аптечка, 6% догадываются, где она может находиться, и 17% вовсе не знают о ее наличии. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет, из них 84% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам.
Вопрос: «В вашей компании есть аптечка для оказания первой помощи работникам?»
|Вариант ответа
|2012 год, %
|2024 год, %
|Да, установленного образца
|25
|82
|Какая-то есть
|48
|11
|Нет
|18
|2
|Затрудняюсь ответить
|9
|5
Вопрос: «Знаете ли вы, где в вашей компании находится аптечка для оказания первой помощи работникам?»
|Вариант ответа
|Все опрошенные, %
|Пол, %
|Возраст, %
|Ежемесячный доход, %
|муж.
|жен.
|до 34 лет
|35—44 года
|45 лет и старше
|до 49999 руб.
|50000—99999 руб.
|от 100000 руб.
|Да, знаю
|77
|77
|78
|84
|68
|79
|79
|67
|70
|Знаю приблизительно
|6
|5
|7
|4
|9
|6
|8
|12
|8
|Не знаю
|17
|18
|15
|12
|23
|15
|13
|21
|22
Новые требования к комплектации производственной аптечки были утверждены приказом Минздрава № 262н от 24.05.2024 и вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Дина Коблова
pharmvestnik