Каждый шестой сотрудник не знает о наличии аптечки в организации

У большинства работодателей есть производственная аптечка нового образца. Однако лишь каждый шестой работник знает, где находится такая аптечка. Самыми осведомленными оказались сотрудники до 34 лет.

Каждый шестой сотрудник не знает, где в его офисе находятся аптечки. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором поучаствовали 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Согласно опросу, у большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца уже есть. В то время как 12 лет назад требования закона соблюдала только каждая четвертая компания.