«Ростовоблфармацию» оштрафовали из-за очередей в одной из аптек

АО «Ростовоблфармация» оштрафовали из-за длинных очередей в аптеке на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Как сообщили в областном Минздраве, к очередям привел ремонт одной из аптек и болезнь фармацевта. Ситуацию уже исправили.

В Ростове-на-Дону оштрафовали аптечную организацию «Ростовоблфармация» из-за очереди перед одной из аптек на улице Ларина. Подробностями поделились в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области, сумма штрафа не указана.

Пункт отпуска лекарств на улице Таганрогской в здании поликлиники № 41 был закрыт из-за ремонта, поэтому жители микрорайона «Военвед» временно могли купить лекарства в аптеке на улице Ларина. По данным руководителя «Ростовоблфармации», лекарства выдавал только один специалист из-за болезни фармацевта.

В аптеке теперь работают три фармспециалиста, с понедельника, 19 августа, для дополнительного контроля в аптеке находится специалист Минздрава.

Из-за увеличения количества пациентов областной Минздрав проводит дополнительную закупку лекарств и тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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