Инновационный препарат для лечения рака легких разработают в Институте биофизики будущего МФТИ На базе МФТИ разрабатывают инновационный препарат для лечения рака легких, который поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма человека. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным. Об этом сообщает пресс-служба МФТИ. По словам заведующего лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антона Алашеева, создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий — приоритетное направление развития российской фарминдустрий. "Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака легких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас "ажиотаж" в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS. На данный момент уже зарегистрированы два действующих вещества на их основе: соторасиб и даграсиб. Также параллельно идет много работ по другим аналогам. После на лабораторной базе Физтеха мы "задизайнили" новые структуры — так называемую библиотеку соединений. Сейчас мы приступили к их синтезу для дальнейшей проверки активности in vitro"‎ – отмечает заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики МФТИ будущего Антон Алашеев. Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ уже выполнили компьютерное моделирование препарата. В ближайшее время на базе Физтеха пройдет синтез лекарственных субстанций, подготовка панелей для in vitro тестирования, и непосредственно само тестирование. Также в МФТИ уже запустили технологический участок по производству готовых лекарственных форм. "Мы запустили новую лабораторию по синтезу лекарственных средств. Набрали специалистов — физиков и химиков — и развиваем компетенции по контрактным исследованиям. В этом году мы запускаем промышленный участок химического синтеза. Эта тема особенно актуальна в нашей отечественной фарме в связи с изменениями в законодательстве. Это сделано для поддержки производителей фармпрепаратов, у которых есть локализованное производство субстанций. Раньше было намного выгоднее закупать их в Индии и Китае, а сейчас государство поддерживает и стимулирует производителей, у которых локализовано производство действующего вещества. На химический синтез сейчас большой спрос. А в 2023 году появился список уже наших физтеховских препаратов", – ‎уточняет Антон Алашеев. Проект по созданию инновационного препарата для лечения рака легких — часть грантового проекта «Разработка технологии для повышения конкypeнтноспособности рыночного внедрения линейки экспортно-ориентированных продуктов в сфере лекарственной терапии» в рамках Стратегического проекта №1 «Физтех – движущая сила важнейших технологических переходов». До конца 2024 года лекарственная субстанция для лечения онкопатологий органов дыхания пройдет испытания in vitro.