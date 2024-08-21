Оборот фармкомпаний в Москве вырос более чем на 20% в первом полугодии 2024 года

Оборот столичных фармацевтических предприятий в первом полугодии 2024 года вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 242,2 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Фармацевтическое производство является одной из лидирующих отраслей московской промышленности – на него приходится более 7% оборота неэнергетического сектора обрабатывающих производств столицы. Московские фармкомпании в условиях импортозамещения расширяют производство, увеличивают выпуск лекарственных товаров, в том числе тех, которые могут составить конкуренцию импортным. В январе – июне 2024 года оборот столичной фарминдустрии вырос более чем на 20% и составил свыше 242 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2024 года доля Москвы в общем обороте российских фармпроизводителей составила почти треть», – рассказала Багреева, слова которой приводит пресс-служба департамента.

Она сообщила, что более 77% оборота отрасли, или 187,3 млрд рублей, обеспечили производители лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. По сравнению с первым полугодием 2023 года рост составил 18,8%. Производители фармацевтических субстанций превысили прошлогодний показатель на 25,5%, заработав почти 55 млрд рублей, что составляет около 23% от общего оборота.

Багреева отметила, что почти 90% оборота столичной фарминдустрии приходится на крупный и средний бизнес: за первое полугодие 2024 года он достиг 215,3 млрд рублей, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город улучшает инвестиционный климат для промышленников. Фармацевтическая отрасль в Москве устойчиво растет на протяжении длительного времени. Так, за пять лет выпуск лекарств и медизделий в столице увеличился в 3,7 раза. Сегодня действуют более 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинской техники и изделий, активно ведутся научные исследования и разработки. Эти компании вносят значительный вклад в увеличение доли отечественных препаратов на внутреннем рынке, что способствует укреплению суверенитета в этой сфере», – добавил заммэра столицы Максим Ликсутов.

gxpnews