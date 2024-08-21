Африка сталкивается с масштабной вспышкой оспы обезьян, ВОЗ объявляет ЧС

На фоне стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Африке и других регионах вирус mpox, известный как оспа обезьян, продолжает вызывать опасения мирового сообщества. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения была объявлена на международном уровне после вспышек в 16 странах Африки, с эпицентром в Демократической Республике Конго (ДРК), где с начала года зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения и свыше 500 смертей.

По данным Африканского союза, в 2024 году на континенте зафиксировано 38,4 тысячи случаев mpox, что уже привело к смерти 1465 человек – на 160% больше, чем в прошлом году. Ученые связывают это с новым штаммом вируса, Clade 1b, обнаруженным весной 2024 года в ДРК, который подвергся мутации, что значительно повысило его вирулентность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, призывая к глобальным усилиям по ее сдерживанию. В ответ на угрозу страны по всему миру усиливают меры по контролю на границах и внедрению превентивных мер. Так, Китай ужесточил санитарные проверки для прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи mpox, а Индия, Казахстан и Киргизия также приняли дополнительные меры на пограничных переходах.

При этом наблюдается рост заболеваемости в других регионах. К примеру, в Австралии за последние два месяца было зарегистрировано более 90 новых случаев оспы обезьян в штате Новый Южный Уэльс. В Пакистане и на Филиппинах также подтверждены первые случаи заражения в 2024 году.

Вакцинация становится ключевым элементом борьбы с заболеванием. Так, датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic продвигает свою вакцину Imvanex для использования среди подростков, и вскоре она может получить одобрение в Европе. В ДРК, где ситуация наиболее критична, правительство экстренно нуждается в 3 млн доз вакцины для 2,5 млн человек. Первая партия вакцины, поставки которой обещаны США и Японией, ожидается в ближайшие дни.

Несмотря на глобальные усилия, эксперты предупреждают, что полностью остановить распространение вируса будет сложно. В Нигерии и других странах предпринимаются усилия для усиленного мониторинга и контроля над ситуацией. В России вероятность эпидемии считается низкой, однако эксперты подчеркивают необходимость соблюдения мер предосторожности, учитывая возможность мутации вируса и его распространения.

«[Распространение оспы обезьян в РФ], по имеющимся данным, потенциально возможно, однако, учитывая наличие тест-систем для определения возбудителя в нашей стране и невысокую заразность вируса, локализовать возможный очаг заражения гораздо проще, чем такие „привычные“ инфекции, как коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, грипп и полиомиелит», – сказал заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

Однако ВОЗ назвала оспу обезьян менее угрожающей, чем COVID-19. Глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге отметил, что правительства европейских стран и ведомства в сфере здравоохранения с 2022 года научились применять необходимые меры.

«Оспа обезьян – это не новый COVID, – отметил он на брифинге. – Мы знаем, как контролировать оспу обезьян в Европейском регионе, а также [имеем представление] о тех шагах, которые необходимо принять, чтобы избежать распространения болезни», – пояснил Клюге. Глава бюро добавил, что правительства европейских стран и ведомства в сфере здравоохранения с 2022 года научились применять необходимые меры. Однако для полного устранения угрозы, по его словам, не хватило ресурсов и стремления к достижению этой цели.

«Сегодня мы фиксируем ежемесячно примерно 100 новых случаев заболевания оспой обезьян второго штамма в Европейском регионе», – сообщил он, добавив, что действия властей против распространения этой болезни станут проверкой на прочность для всего мира.

gxpnews