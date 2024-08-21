Johnson & Johnson приобретает производителя медицинских приборов V-Wave за $1,7 млрд

Johnson & Johnson (J&J) объявила о покупке компании V-Wave, производителя медицинских приборов, за $1,7 млрд. Это приобретение является частью стратегии J&J по расширению своего портфеля на фоне приближающейся потери патентной защиты на популярный препарат Stelara, применяемый для лечения псориаза.

Сделка предполагает авансовый платеж в размере $600 млн, а также дополнительные выплаты до $1,1 млрд, которые будут зависеть от выполнения нормативных и коммерческих целей. Ожидается, что приобретение V-Wave увеличит прибыль J&J на $0,24 за акцию в 2024 году и на $0,6 – в 2025 году. Основное устройство V-Wave, которое имплантируется в сердце для снижения сердечной недостаточности, еще не получило одобрение на использование в США.

В условиях ожидаемой конкуренции это не первое крупное приобретение J&J в 2024 году. В апреле компания объявила о покупке Shockwave Medical за $13,1 млрд, а также заключила сделки на приобретение препарата для лечения кожных заболеваний Numab за $1,25 млрд и Proteologix за $850 млн.

gxpnews