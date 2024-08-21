Eli Lilly: ЛП для снижения веса уменьшает риск развития диабета второго типа на 95% по результатам испытаний

Компания Eli Lilly объявила, что по результатам исследования ЛП тирзепатид уменьшил риск развития диабета второго типа на 94% у взрослых с преддиабетом, имеющих избыточный вес или ожирение. Эти данные были получены после трех лет еженедельных инъекций препарата. Акции Eli Lilly уже показали рост на 2,2% на премаркете после публикации данных, что отражает позитивную реакцию рынка на новые открытия.

Исследование, на основе которого компания сделала выводы, стало самым продолжительным завершенным испытанием препарата с МНН тирзепатид, также известного как Zepbound и Mounjaro. Эти результаты привлекли внимание аналитиков, включая Эвана Сейгермана из BMO Capital Markets, который отметил исключительность таких показателей в области метаболических заболеваний, пишет Reuters.

Для сравнения: аналогичный препарат компании Novo Nordisk показал снижение риска развития диабета на 73% в другом исследовании. Оба производителя, Eli Lilly и Novo Nordisk, стремятся расширить применение своих препаратов для борьбы с ожирением, что может способствовать увеличению числа пациентов и улучшению страхового покрытия.

Ранее Eli Lilly заявила, что их препарат для снижения веса Zepbound снижает риск госпитализации, смерти и других последствий для взрослых с ожирением и распространенным типом сердечной недостаточности на 38%.

gxpnews