В Челябинске возбуждено уголовное дело о ненадлежащем обеспечении детей-инвалидов ЛС

СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело о необеспечении необходимыми лекарственными препаратами детей с инвалидностью, пишет пресс-служба управления. В ходе мониторинга соцмедиа выявлены многочисленные комментарии местных жителей в социальных сетях о ненадлежащем обеспечении их детей, страдающих тяжелым генетическим заболеванием, жизненно важным лекарственным препаратом.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Челябинской области, достоверно осведомленные о том, что несовершеннолетние лица, проживающие на территории региона, являются федеральными льготниками, включенными в регистр лиц, больных муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, предусматривающими обеспечение медицинским препаратом, после выделения денежных средств из бюджета Челябинской области не предприняли достаточных мер по приобретению для детей-инвалидов лекарства, чем существенно нарушили их права и законные интересы.

В настоящее время следователем СК России запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц Министерства здравоохранения Челябинской области, родителей больных детей, выполняются иные следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших случившемуся.

gxpnews