В Подмосковье запустят производство противоопухолевых препаратов

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в число резидентов ОЭЗ «Дубна» вошла компания «Алсигма». В рамках инвестиционного проекта она создаст научно-производственный комплекс площадью порядка 5200 кв. м, где займется разработкой и выпуском лекарственных средств. Инвестиции составят 780 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 55 рабочих мест.

Компания «Алсигма» займется разработкой дженериков – лекарственных препаратов, которые содержат то же действующее вещество, что и оригинальные препараты. Реализация проекта позволит наладить производство востребованных в России препаратов, что поможет избежать перебоев с поставками импортных лекарственных средств. Запуск первой очереди запланирован на 2027 год, полная реализация проекта – на 2029 год.

Основная цель проекта компании – разработка, производство и вывод на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Также компания совместно с экспертами в области микробиологии, клинической фармакологии и другими специалистами в антибиотикотерапии планирует проводить НИОКР в области изыскания новых перспективных антибиотиков и онкологических препаратов.

Ранее сообщалось, что оборот столичных фармацевтических предприятий в первом полугодии 2024 года вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 242,2 млрд рублей.

gxpnews