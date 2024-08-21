Разработку противомикробных препаратов включили в приоритетные направления фундаментальных научных исследований

Изменения предлагается осуществить путем разработки тематического распоряжения правительства в 2025 году. Ответственными ведомствами назначены Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор, РАН, Минобрнауки и Минсельхоз РФ.

Всего в новый план вошли 20 мероприятий, направленные на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории России. В список включили вопросы нормативного регулирования, мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии, совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью и проведение информационных кампаний для граждан.

В стратегии отмечается, что антимикробная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев в мире ежегодно. Причем к 2050 году цифра может вырасти до 10 млн человек.

В плане указано, что ежегодно медицинским профильным НКО совместно с Минздравом необходимо проводить разработку и актуализацию клинических рекомендаций по вопросам оказания медпомощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом применения оптимальных схем противомикробной терапии. Ведомству поручено каждый год утверждать и актуализировать стандарты медпомощи при указанных заболеваниях, в том числе с применением оптимальных схем противомикробной терапии.

Как и прежде, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны просвещать население о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача с целью не допустить возникновения антимикробной резистентности. Ведомствам необходимо продолжать повышать уровень профессиональной квалификации медработников, а также внедрять дополнительные профессиональные программы, включая туда вопросы об антимикробной резистентности, мерах по ее сдерживанию и организации вакцинопрофилактики.

В плане отмечена и необходимость отслеживать обращение противомикробных препаратов с использованием системы мониторинга движения лекарств для медицинского применения. Ответственным ведомством назначен Росздравнадзор, который должен ежегодно направлять доклад в Минздрав. Предусмотрено совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, обеспечение системного мониторинга распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов ее возникновения.

В марте 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. Документ предусматривал совершенствование госрегулирования в сфере применения противомикробных препаратов, разработку и актуализацию клинических рекомендаций по вопросам оказания медпомощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом оптимальных схем противомикробной терапии, а также организацию и проведение мониторинга остаточных количеств антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах, проведение информационных кампаний по проблемам антимикробной резистентности и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов в сентябре 2022 года отмечал, что ежегодно дополнительные расходы российской системы здравоохранения, связанные с растущей устойчивостью микробов к антибиотикам, составляют не менее 13 млрд рублей. По данным специалиста, резистентность делает такие препараты менее эффективными, от чего риски неблагоприятных исходов лечения становятся выше. В связи с этим врачи вынуждены выбирать альтернативное, иногда более дорогое и длительное лечение.