Разработку противомикробных препаратов включили в приоритетные направления фундаментальных научных исследований

Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности. Он придет на смену аналогичному документу, который действует до конца 2024 года. Одно из новшеств плана – включение в программу фундаментальных научных исследований на долгосрочный период до 2030 года мероприятий по изучению механизмов возникновения и распространения устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам и разработки противомикробных препаратов, альтернативных методов, технологий и средств лечения, диагностики и профилактики инфекционных заболеваний.
Изменения предлагается осуществить путем разработки тематического распоряжения правительства в 2025 году. Ответственными ведомствами назначены Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор, РАН, Минобрнауки и Минсельхоз РФ.
Всего в новый план вошли 20 мероприятий, направленные на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории России. В список включили вопросы нормативного регулирования, мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии, совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью и проведение информационных кампаний для граждан.
В стратегии отмечается, что антимикробная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев в мире ежегодно. Причем к 2050 году цифра может вырасти до 10 млн человек.
В плане указано, что ежегодно медицинским профильным НКО совместно с Минздравом необходимо проводить разработку и актуализацию клинических рекомендаций по вопросам оказания медпомощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом применения оптимальных схем противомикробной терапии. Ведомству поручено каждый год утверждать и актуализировать стандарты медпомощи при указанных заболеваниях, в том числе с применением оптимальных схем противомикробной терапии.
Как и прежде, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны просвещать население о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача с целью не допустить возникновения антимикробной резистентности. Ведомствам необходимо продолжать повышать уровень профессиональной квалификации медработников, а также внедрять дополнительные профессиональные программы, включая туда вопросы об антимикробной резистентности, мерах по ее сдерживанию и организации вакцинопрофилактики.
В плане отмечена и необходимость отслеживать обращение противомикробных препаратов с использованием системы мониторинга движения лекарств для медицинского применения. Ответственным ведомством назначен Росздравнадзор, который должен ежегодно направлять доклад в Минздрав. Предусмотрено совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, обеспечение системного мониторинга распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов ее возникновения.
В марте 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. Документ предусматривал совершенствование госрегулирования в сфере применения противомикробных препаратов, разработку и актуализацию клинических рекомендаций по вопросам оказания медпомощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом оптимальных схем противомикробной терапии, а также организацию и проведение мониторинга остаточных количеств антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах, проведение информационных кампаний по проблемам антимикробной резистентности и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов в сентябре 2022 года отмечал, что ежегодно дополнительные расходы российской системы здравоохранения, связанные с растущей устойчивостью микробов к антибиотикам, составляют не менее 13 млрд рублей. По данным специалиста, резистентность делает такие препараты менее эффективными, от чего риски неблагоприятных исходов лечения становятся выше. В связи с этим врачи вынуждены выбирать альтернативное, иногда более дорогое и длительное лечение.
Источник: Правительство РФ
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