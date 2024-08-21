«Акрус Биомед» вложил 460 млн рублей в производство «живой кожи» в Москве

Компания «Акрус Биомед» – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – инвестировала 460 млн рублей в создание производства биологического и дермального эквивалента кожи («живая кожа»). Производство запущено на площадке «Печатники». В июне 2022 года вложения оценивались в 240 млн рублей.
На мощностях «Акрус Биомед» планируется ежегодно выпускать до 70 тысяч биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), созданных на основе разработок Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Их применяют для лечения ожогов и длительно незаживающих ран. Продукцию намерены поставлять в центры медицины катастроф, а также в клиники Москвы и России.
Компания уже получила лицензию на производство БМКП.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Акрус Биомед» зарегистрировано в Москве в 2018 году. Основным видом деятельности компании являются научные исследования и разработки в области биотехнологии. ООО «Химлабтех» принадлежит 50% юрлица, еще 27,08% – у ООО «Галоком», 12,91% принадлежат детско-юношескому клубу «Легион» и 10% – ООО «Баланс». Выручка «Акрус Биомед» в 2023 году составила 975 тысяч рублей, убыток – 59,3 млн рублей.
В августе 2024 года Минздрав РФ утвердил новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального надзора в сфере обращения БМКП. В список включили, в частности, трехкратный и более рост сообщений об указанных в инструкции побочных действиях при применении БМКП, индивидуально произведенных для конкретных пациентов, за календарный год в сравнении с предшествующим годом. Также индикатором риска считается десятикратный и более рост за календарный год количества сообщений о побочных действиях БМКП, указанных в инструкции по применению.
Источник: Сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru