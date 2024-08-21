Pfizer более чем в 50 случаях не смогла приостановить поставки дженерика акситиниба по госконтрактам

В одном случае Арбитражный суд Пермского края оставил без движения заявление Agouron Pharmaceuticals к больнице Коми-Пермяцкого округа Пермского края и ООО «Медицинские средства защиты» о принятии предварительных обеспечительных мер.

В ходатайствах истец указывал, что ответчики должны приостановить исполнение госконтрактов, а заказчики должны запретить проводить любые платежи победителям тендеров. Также Agouron Pharmaceuticals указывала, что должен быть наложен арест на уже перечисленные юрлицам средства, а также на упаковки акситиниба, находящиеся в распоряжении подрядчика, и введен запрет на реализацию этой продукции.

Истец отмечал, что непринятие таких мер сделает невозможным исполнение судебного акта по иску о защите прав на изобретение Agouron Pharmaceuticals и приведет к причинению заявителю значительного ущерба. В то же время инстанции указывали, что запрашиваемые фармкомпанией обеспечительные меры не соответствуют ее требованиям.

Компания «Медицинские средства защиты» в качестве исполнителя госконтрактов фигурирует в более 35 ходатайств «дочки» Pfizer наравне с региональными минздравами и клиниками. Еще в пяти случаях претензии заявителя возникли к поставщику из Ростова-на-Дону – ООО «Бифарм». Также среди ответчиков фигурируют нижегородский «МедСервис», мордовский «Клинкер», АО «Селларт» из Москвы, «Губернские аптеки» и другие.

ООО «Медицинские средства защиты» в 2024 году заключило 51 госконтракт на поставку акситиниба. Суммарная стоимость закупок составляет 371 млн рублей. Самые крупные контракты поставщик заключил с Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга (99,3 млн рублей), Дирекцией единого заказчика Минздрава Московской области (57 млн) и «Новосибоблфарм» (21,3 млн).

С 18 января по 19 августа 2024 года в ЕИС «Закупки» был опубликован 151 лот на поставку акситиниба. Общая сумма контрактов – 1,06 млрд рублей.

В России регистрацию на препараты с акситинибом имеют три компании – Pfizer, «Аксельфарм» и «Промомед Рус». При этом Инлита от компании Agouron Pharmaceuticals защищена евразийским патентом, действующим в России до июня 2025 года.

«Судебная практика исходит из того, что подобные обеспечительные меры не применяются, так как способны нарушить status quo между сторонами до полноценного рассмотрения дела и вынесения судебного решения. Как правило, за счет процессуальных особенностей (в частности, необходимости проведения судебной экспертизы) патентный спор рассматривается долго», – пояснял ранее Vademecum патентный поверенный, партнер юридической фирмы Lidings Борис Малахов.

Эксперт также уточнил, что, скорее всего, вынесение судебного решения по потенциальному нарушению придется на вторую половину 2025 года, когда патент на молекулу акситиниба истечет. «В такой ситуации правообладатель способен претендовать лишь на взыскание компенсаций (впрочем, весьма умеренных). Эффективных механизмов превентивного запрета выхода дженериков на рынок в условиях действующих патентов российское законодательство не содержит», – пояснил Малахов.

Регистрация Минздравом РФ другого дженерика «Аксельфарма» – Осимертиниба (осимертиниб) – спровоцировала возникновение еще одного патентного спора – с фармкомпанией AstraZeneca. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2023 года отклонил иск AstraZeneca о признании незаконным решения Минздрава о регистрации дженерика противоопухолевого препарата Тагриссо (осимертиниб). В AstraZeneca настаивали: дженерик нарушает действующий до 2032 года евразийский патент на Тагриссо, но в Минздраве парировали, что подготовка к регистрации и сама регистрация дженерика не задевают права британо-шведской фармкомпании.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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