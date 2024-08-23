Лекарственные капсулы в России будут производиться из желатина производства “Мираторг”

Компания «Мираторг» начала реализацию желатина ключевым фармацевтическим компаниям России. Об этом сообщает пресс центр компании. Первые отгрузки производителям лекарственных препаратов с современного специализированного завода в Курской области состоялись в августе текущего года.

В сообщении отмечается, что завод по глубокой переработке побочной продукции животного происхождения в Курской области – единственное на сегодняшний день в стране предприятие по выпуску незаменимого в фармацевтической промышленности желатина. Завод не имеет аналогов не только в СНГ, но и странах ближнего зарубежья. Компания «Мираторг» инвестировала в этот проект более 4 миллиардов рублей.

По информации пресс-службы компании – завод стал первым индустриальным производством полного цикла в РФ из полностью отечественного сырья, в качестве которого используются свиные шкуры, поступающие из крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни «Мираторга» мощностью 4,5 млн голов в год. На предприятии действует самая большая установка фильтрации желатина с высокой производительностью: она совмещает сразу две функции — ультрафильтрацию и диафильтрацию, что позволяет достигать не только максимальной степени очистки от мельчайших органических частиц и низкомолекулярных балластных примесей, но и обеспечивает стабильную концентрацию сухих веществ на протяжении всего процесса обработки раствора желатина. Все технологические параметры отслеживают в непрерывном режиме. Качество и безопасность желатина контролируют по 20 показателям, что позволяет удовлетворить самые разные требования клиентов.

«Несмотря на то, что завод по производству желатина был открыт менее года назад, продукция успела завоевать доверие промышленных предприятий самых разных направлений: кондитерской, молочной, мясной. В августе состоялись первые отгрузки желатина российским фармацевтическим компаниям для дальнейшего производства лекарственных капсул. Ранее этот продукт полностью импортировался в страну из Бразилии, Китая и других стран. Обеспеченность собственным сырьем, современное высокотехнологичное оборудование и полный цикл производства позволяют соблюдать высокие стандарты качества продукта на всех этапах, что является непременным условием сотрудничества с фармацевтической отраслью», – прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг».

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