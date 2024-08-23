ГЕРОФАРМ сообщил об успешном прохождении GMP-аудита Кубы

ГЕРОФАРМ получил сертификат соответствия международному стандарту качества GMP от национального регулирующего органа Кубы CECMED. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сертификат признается многими странами Латинской Америки, что будет способствовать развитию экспорта в данный регион.

GMP сертификат подтверждает соблюдение надлежащих производственных практик на двух заводах ГЕРОФАРМ – в Пушкине (Санкт-Петербург) и Оболенске (Московская область). Центр государственного контроля лекарственных средств, оборудования и медицинских приборов Кубы СEСMED сертифицировал следующие производственные процессы – биосинтез, очистку, розлив растворов и суспензий, упаковку, маркировку и контроль качества продукции.

Первый раз ГЕРОФАРМ получил сертификат соответствия GMP в 2021 году, сейчас он был успешно обновлен. Новый документ действителен до февраля 2027 года.

Национальный регулирующий орган Кубы CECMED обладает обширной экспертизой в области регистрации и аудита лекарственных препаратов, а GMP Кубы является признанным в латиноамериканском регионе подтверждением качества продукции и свидетельством надежности производителя.

«Инспекторы CECMED оценили процессы производства и подтвердили высокий уровень стандартов GMP при производстве и контроле качества продукта. В новый сертификат включены все производимые компанией формы выпуска человеческого инсулина и аналогов, а также первый российский аналог Оземпик® – Семавик®», – отметил Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ.

pharmprom