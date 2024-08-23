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Центр лекобеспечения закупит восемь противовирусных ЛП для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 12 аукционов на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку ЛП для «Круга добра».

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Фосампренавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 321 180 табл. (шт.) 95,82 30 775 467,60 26.08.2024
2 Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 1 345 284 мл 2,20 2 959 624,80 23.08.2024
3 Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 156 910 табл. (шт.) 27,09 4 250 691,90 23.08.2024
4 Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг 6 428 580 табл. (шт.) 201,66 1 296 387 442,80 02.09.2024
5 Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг 324 030 табл. (шт.) 201,66 65 343 889,80 26.08.2024
6 Элсульфавиринкапсулы, 20 мг 138 090 капс. (шт.) 183,31 25 313 277,90 26.08.2024
7 Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг 3 617 970 табл. (шт.) 524,31 1 896 937 850,70 04.09.2024
8 Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг 156 120 табл. (шт.) 524,31 81 855 277,20 28.08.2024
9 Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг 70 479 360 табл. (шт.) 6,71 472 916 505,60 04.09.2024
10 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 9 615 120 табл. (шт.) 206,94 1 989 752 932,80 04.09.2024
11 Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 1500 табл. (шт.) 183,92 275 880,00 26.08.2024
12 Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 2880 табл. (шт.) 336,05 967 824,00 27.08.2024

gxpnews

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23 августа, 2024 | Просмотров: 65