Центр лекобеспечения закупит восемь противовирусных ЛП для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 12 аукционов на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку ЛП для «Круга добра».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|321 180 табл. (шт.)
|95,82
|30 775 467,60
|26.08.2024
|2
|Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|1 345 284 мл
|2,20
|2 959 624,80
|23.08.2024
|3
|Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
|156 910 табл. (шт.)
|27,09
|4 250 691,90
|23.08.2024
|4
|Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг
|6 428 580 табл. (шт.)
|201,66
|1 296 387 442,80
|02.09.2024
|5
|Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг
|324 030 табл. (шт.)
|201,66
|65 343 889,80
|26.08.2024
|6
|Элсульфавирин, капсулы, 20 мг
|138 090 капс. (шт.)
|183,31
|25 313 277,90
|26.08.2024
|7
|Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг
|3 617 970 табл. (шт.)
|524,31
|1 896 937 850,70
|04.09.2024
|8
|Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг
|156 120 табл. (шт.)
|524,31
|81 855 277,20
|28.08.2024
|9
|Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг
|70 479 360 табл. (шт.)
|6,71
|472 916 505,60
|04.09.2024
|10
|Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|9 615 120 табл. (шт.)
|206,94
|1 989 752 932,80
|04.09.2024
|11
|Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
|1500 табл. (шт.)
|183,92
|275 880,00
|26.08.2024
|12
|Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|2880 табл. (шт.)
|336,05
|967 824,00
|27.08.2024