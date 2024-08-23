Центр лекобеспечения закупит восемь противовирусных ЛП для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 12 аукционов на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку ЛП для «Круга добра».

gxpnews