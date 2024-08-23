Минпромторг: объем импорта ЛП в 2023 году снизился на 13,75%, до $13,8 млрд

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин рассказал об объеме российского фармрынка и о динамике в сфере импорта фармпродукции. Согласно данным, которые он предоставил на IX Всероссийской GMP-конференции, проходящей 21-23 августа в Уфе, объем рынка РФ составил 2328 трлн рублей, что выше показателя предыдущего года почти на 4% (2249 трлн рублей в 2022-м).

Доля отечественных лекарств в стоимостном выражении составила 36,8%, в натуральном – 62,9%. При этом импорт лекарств в 2023 году снизился на 13,75%, до $13,8 млрд (в 2022 году было $16 млрд). Тем не менее это все еще выше показателя 2020 года ($10,6 млрд) и выше показателя 2021 года (13,5%).

«Видно по динамике импорта, что это эволюционно замещаемое направление, [которое возможно] именно при растущем рынке. Как мы все с вами знаем, оно происходит не за счет того, – и это тоже хорошо с точки зрения товарного направления, конкуренции на рынке – что иностранные партнеры покидают наш рынок, а ввиду того, что за счет цены, объема, нашим компаниям поэтапно удается замещать [импорт], выполняя ту самую задачу по обеспечению себя собственной продукцией. В целом, исторически, рынок растет, производство растет, доля российского производства — это 2 из 3 упаковок и 1/3 в деньгах — это доля, которая год от года несколько варьировалась. Но повторюсь, за растущим рынком наши коллеги-производители успешно поспевают и если посмотреть период с 2018-го по 2023 год, то рост составил порядка 120% в виде объема», — констатировал Галкин.

Кроме того, он рассказал, что в соответствии с реестром лицензий на производство лекарственных средств, по данным на 1 августа 2024 года на территории России действуют 553 таких компании. А в ГРЛС Минздрава числятся 21 193 регистрационных удостоверения на различные препараты. Из них 14 422 – с возможностью выпуска готовой лекарственной формы в РФ или производства продукта по полному циклу на территории страны. «По статистике регистрационных удостоверений ровно два из трех принадлежат отечественным производителям», — подчеркнул представитель Минпромторга.

В перечне ЖНВЛП на данный момент 819 позиций, из них 95% имеют стадии производства в РФ, в том числе 58,4% по полному циклу и 19,2% со стадии готовой лекарственной формы. Объем госзакупок лекарств в 2023 году достиг 807,5 млрд рублей, причем доля отечественных лекарств в стоимостном выражении – 31,4%, в натуральном выражении – 81,7%.

gxpnews