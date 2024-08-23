«Нанолек» привезет в Россию препарат GC Biopharma для лечения синдрома Хантера

Компания «Нанолек» планирует вывести на российский рынок препарат «Хантераза Нейро» для лечения синдрома Хантера, который разработан совместно с южнокорейской GC Biopharma. Препарат вводится непосредственно в мозг через резервуар Оммайя, что, по данным клинических исследований, повышает эффективность терапии. Первая поставка препарата запланирована на ноябрь 2024 года. «Хантераза Нейро» станет доступным дополнением к уже применяемому в России препарату «Хантераза», который используется для внутривенного введения.

Сотрудничество «Нанолек» и GC Biopharma началось в 2015 году, благодаря этому в 2018 году в России появился разработанный южнокорейскими биотехнологами препарат «Хантераза». Он используется для внутривенного введения в рамках ферментозаместительной терапии синдрома Хантера. Инновационный препарат «Хантераза Нейро» вводится интравентрикулярно, то есть напрямую в желудочки головного мозга, с помощью резервуара Оммайя.

Ранее сообщалось, что GC Biopharma разработала вакцину против сибирской язвы совместно с Корейским агентством по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

gxpnews