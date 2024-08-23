Neuralink Илона Маска успешно установила второй пробный нейроимплантат в мозг человека

Стартап Илона Маска по исследованию мозга Neuralink сообщил, что его имплантат, позволяющий парализованным пациентам использовать цифровые устройства с помощью одних лишь мыслей, хорошо работает у второго пациента, принявшего участие в испытании. Компания заявила, что второй пациент не столкнулся с проблемами «ретракции нити», в отличие от первого пациента Neuralink, которому в январе установили имплант.
Ранее, в мае, в компании Илона Маска рассказали о возникших у первого испытуемого проблемах с чипом – организм пациента начал его отторгать, из-за чего несколько электродов прекратили работать. Neuralink потребовалось выпустить обновление программного обеспечения для чипа. Как отмечали в компании, потеря связи электродов с мозгом может произойти из-за неосторожного движения.
Проект запустили в 2016 году, но сих пор исследования проводились только на животных. В 2023 году Neuralink получила разрешение на клинические испытания и объявила набор добровольцев. По мнению Илона Маска, применение мозговых имплантатов Neuralink должно стать таким же повсеместным и привычным, «как операция Lasik для глаз».
Как сообщалось ранее, нейроимплантаты Neuralink – это чипы типа «мозг – компьютер» (brain-computer interface, BCI). До Neuralink ни одна компания в США не получала разрешения на вывод таких устройств на рынок.