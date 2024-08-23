Китай предъявил обвинения сотруднику Astellas по подозрению в шпионаже
Китайская прокуратура предъявила обвинения сотруднику японской компании Astellas, задержанному в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что мужчине 50 лет были предъявлены обвинения в середине августа, но детали дела не раскрываются. Японские власти продолжают настаивать на скорейшем освобождении своего гражданина, пишет Reuters. Представители МИД Китая не прокомментировали ситуацию.
Ни Astellas, ни МИД Японии не раскрыли, какие обвинения были предъявлены сотруднику. В прошлом году МИД Китая заявило, что сотрудник был задержан по подозрению в шпионаже. После его задержания в октябре прошлого года Китай официально арестовал человека, что еще больше обострило двусторонние отношения. «Мы продолжим требовать скорейшего освобождения этого гражданина Японии», – заявил агентству Reuters представитель МИД.
Ранее стало известно, что китайский регулятор одобрил ЛП Astellas для лечения уротелиального рака. Одобрение в Китае стало возможным благодаря данным китайского исследования EV-203, в котором была подтверждена высокая эффективность и безопасность энфортумаба ведотина.
gxpnews