Китай предъявил обвинения сотруднику Astellas по подозрению в шпионаже

Ни Astellas, ни МИД Японии не раскрыли, какие обвинения были предъявлены сотруднику. В прошлом году МИД Китая заявило, что сотрудник был задержан по подозрению в шпионаже. После его задержания в октябре прошлого года Китай официально арестовал человека, что еще больше обострило двусторонние отношения. «Мы продолжим требовать скорейшего освобождения этого гражданина Японии», – заявил агентству Reuters представитель МИД.

Ранее стало известно, что китайский регулятор одобрил ЛП Astellas для лечения уротелиального рака. Одобрение в Китае стало возможным благодаря данным китайского исследования EV-203, в котором была подтверждена высокая эффективность и безопасность энфортумаба ведотина.

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