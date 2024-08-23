Аптеки столкнулись со штрафами за зависшие остатки

Одной из насущных проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) для аптечного сегмента на сегодняшний день является так называемое зависание остатков на балансе аптечной организации. Об этом GxP News сообщили представители аптечного бизнеса. Эту проблему аптеки не могут решить самостоятельно, но оператор системы МДЛП, который, по мнению аптечных организаций, мог бы устранить системные сбои, сложностей и нарушений в работе программы не фиксирует. В итоге аптечные организации по закону привлекают к административной ответственности. И в последнее время число таких штрафов растет, говорят представители бизнеса.

Спорная ситуация

На сегодняшний день аптеки сталкиваются с проблемой зависших остатков в системе мониторинга лекарственных средств, рассказала GxP News директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Суть проблемы заключается в том, что иногда лекарства, проданные конечному потребителю и проведенные через оператора фискальных данных, тем не менее остаются в МДЛП на балансе аптеки, а не выводятся из оборота, как положено по правилам.

«Так, даже после зачистки зависших с момента продажи остатков лекарственных препаратов через какое-то непродолжительное время те же самые позиции опять возвращаются на аптеку в корзину с зависшими остатками. А после их выведения вручную они появляются вновь спустя три месяца. Также при закрытии аптечной точки и выведении всех остатков под ноль товар вновь появляется в системе МДЛП на данном адресе. Со стороны ПО аптек эту проблему не решить. Самостоятельно найти ответ на вопрос тоже невозможно. Поэтому мы считаем, что помочь может только техническое решение от оператора», ‒ заявила она.

Однако в ЦРПТ – операторе системы мониторинга движения лекарственных средств – никаких сложностей не фиксируют:

«На сегодняшний день в государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов не выявлены случаи возникновения ошибок», ‒ сообщили там в ответ на запрос издания.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2018 года № 1556, оператор системы мониторинга обязан обеспечивать реализацию механизмов общественного контроля, включая прием информации о результатах проверки средств идентификации и жалобы предпринимателей на хранение, обработку и передачу этой информации в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, напомнила представитель аптек. Также оператор системы мониторинга несет ответственность за консультационную и техническую поддержку субъектов обращения лекарственных средств системы мониторинга, полагает Виктория Преснякова. «Но пока никакой работающей схемы у аптек нет», ‒ отметила она.

Штрафные санкции

В то же время регуляторы внимательно следят за соблюдением аптеками правил по выводу зависающих остатков из оборота. К примеру, в конце прошлого года прошли массовые проверки Росздравнадзора на предмет невыведенных позиций, и часть аптек получили предписание об устранении нарушений без применения наказания. А уже с начала этого года по зависшим остаткам аптеки стали привлекаться по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ – несвоевременная подача данных в МДЛП, рассказали GxP News в ассоциации. По этой статье аптечным организациям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Санкция от 5 до 10 тысяч рублей накладывается на должностное лицо, ответственное за нарушение.

Аптеки готовы соблюдать все обязательные требования со стороны государства, а ЦРПТ – обеспечивать корректную работу системы. Однако спорных моментов все равно избежать не получается.

«У проверяющих органов есть основание для наложения штрафов, – отметила Виктория Преснякова. – Количество судебных решений только за последние несколько месяцев выросло в разы».

По словам председателя правления Ассоциации аптек Калининградской области, управляющего сетью аптек «Линия жизни» Дмитрия Яговдика, спорные ситуации и правда возникают нередко.

«Мы недавно закрывали аптеку. На балансе значились зависшие остатки, которые мы совместно с „Честным знаком“ устранили. Представьте наше удивление, когда спустя несколько дней они снова появились уже по другим лекарственным препаратам. Оператор МДЛП просто разводит руками и не признает, что система работает не идеально», ‒ рассказал эксперт.

Прокуратура нередко полагается на данные системы, в том числе когда организует проверки наличия минимального ассортимента или же дефектуры. Ошибки в данных могут грозить аптеке штрафом или даже лицензией, подчеркнул он.

«Возможно, сбои происходят на каком-то из звеньев цепи. Мы подозреваем, что связь налажена не вполне корректно между оператором фискальных данных и системой МДЛП. Но почему в таком случае штрафуют только аптеки», ‒ добавил Дмитрий Яговдик.

GxP News поговорили с еще одним руководителем аптеки, которой недавно был выписан штраф за зависшие остатки. По ее словам, разбираться с появляющимися откуда-то остатками приходится буквально каждый день:

«Нас проверили уже дважды, штраф дали 5000 рублей по зависшим остаткам. Мы их вручную вечером вывели, а утром они снова нападали. И мы на это повлиять не можем, мы свои обязанности выполнили», ‒ рассказала руководитель аптеки.

Оператор системы МДЛП порекомендовал участникам рынка проводить сверку серии по месту деятельности после ее реализации. Проблемы, по данным ЦРПТ, могут возникать в процессе подачи сведений участником оборота в систему, так как она содержит только те данные, которые подает сам участник.

gxpnews