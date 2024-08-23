СМИ: Нидерланды зависимы от России в вопросах производства ядерных лекарств

Нидерландские медики и фармацевтические компании выразили обеспокоенность в связи с возрастающей зависимостью Европы от российской ядерной отрасли, сообщил телеканал NOS. Для некоторых методов лечения с использованием радиоактивных препаратов требуются обработанные сырьевые материалы, которые в основном производятся в России.

По словам профессора ядерной медицины Вима Ойена, лютеций-177 используется для производства лекарственных препаратов, которые применяются на заключительных стадиях лечения нескольких сотен пациентов в год. Этот препарат позволяет продлить жизнь пациентов в среднем на четыре месяца, а также значительно улучшить качество жизни в этот период.

В ближайшие годы ожидается, что лютеций-177 будет использоваться в большем количестве больниц и на более ранних стадиях заболевания, что позволит помочь тысячам пациентов. Однако для производства этого вещества необходим редкий металл иттербий, который в настоящее время практически полностью обогащается в России. То же самое относится и к тербию-161, еще одному радиоактивному веществу, которое может использоваться для лечения рака и, по прогнозам, может оказаться даже более эффективным, чем лютеций.