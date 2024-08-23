СМИ: Нидерланды зависимы от России в вопросах производства ядерных лекарств
Нидерландские медики и фармацевтические компании выразили обеспокоенность в связи с возрастающей зависимостью Европы от российской ядерной отрасли, сообщил телеканал NOS. Для некоторых методов лечения с использованием радиоактивных препаратов требуются обработанные сырьевые материалы, которые в основном производятся в России.
По словам профессора ядерной медицины Вима Ойена, лютеций-177 используется для производства лекарственных препаратов, которые применяются на заключительных стадиях лечения нескольких сотен пациентов в год. Этот препарат позволяет продлить жизнь пациентов в среднем на четыре месяца, а также значительно улучшить качество жизни в этот период.
В ближайшие годы ожидается, что лютеций-177 будет использоваться в большем количестве больниц и на более ранних стадиях заболевания, что позволит помочь тысячам пациентов. Однако для производства этого вещества необходим редкий металл иттербий, который в настоящее время практически полностью обогащается в России. То же самое относится и к тербию-161, еще одному радиоактивному веществу, которое может использоваться для лечения рака и, по прогнозам, может оказаться даже более эффективным, чем лютеций.
Все 75 европейских компаний, участвовавших в опросе по данной теме, выразили желание сократить зависимость от поставщиков за пределами ЕС. В этом контексте компания Shine, американский производитель изотопов, разрабатывает планы по созданию заводов в Веендаме (Нидерланды) при поддержке правительства, чтобы начать обогащение собственного сырья для производства медицинских изотопов. Строительство планируется начать в следующем году, и уже к 2028 году производство лютеция-177 в Веендаме должно начать работу.
Ранее сообщалось об установке на территории ядерного реактора Томского политехнического университета комплекса по массовому производству изотопа лютеция-177. На его основе здесь же будут выпускать препараты от рака простаты.
Также в 2023 году Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») получила разрешение Ростехнадзора на наработку изотопа лютеция-177 сразу на двух энергоблоках.
Уже в марте этого года в НМИЦ радиологии Минздрава РФ впервые применили отечественный радиофармацевтический препарат на основе лютеция-177 при лечении пациентов с метастатическими и неоперабельными нейроэндокринными опухолями.
gxpnews