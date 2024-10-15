На заводе «Биотех-Росва» в Калуге будут выпускать аскорбиновую кислоту

В Калуге на заводе “Биотех-Росва” будет запущено первое в России производство аскорбиновой кислоты, – об этом сообщает mkkaluga.ru. Завод, известный своим успехом в производстве пищевых ингредиентов, расширяет свою деятельность в фармацевтическом направлении.
“Биотех-Росва” уже приступил к выпуску растворов глюкозы фармацевтического назначения. Этот проект призван удовлетворить растущий спрос на отечественные лекарства и снизить зависимость от импорта.
Помимо производства, на заводе создается центр по разработке и внедрению новых лекарственных форм.