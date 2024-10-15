В России ИИ планируют использовать для создания персонализированной вакцины от рака

В России планируется использовать искусственный интеллект (ИИ) при вычислениях, необходимых для создания персонализированной вакцины от рака. Для обучения ИИ будет создана отечественная база сиквенсов (последовательность генетического кода) опухолей, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что база необходима для того, чтобы ИИ смог обучаться и допускать меньше ошибок. Его применение ускорит процесс создания персонализированной вакцины. «Для того чтобы ИИ обучить, нужна экспериментальная база, а именно сиквенсы порядка 40-50 тысяч опухолей с определением тех антигенных совместимостей, которые у этого больного экспрессируются. Благодаря этому ИИ в мгновение ока сможет определить, можно ли использовать эту комбинацию у человека или нет. Это сравнимо с опознанием лиц у силовых структур», – пояснил ученый.

Методика создания вакцины от рака разработана совместно с несколькими научными командами – Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Доклинические испытания препарата уже завершены, при этом процедура исследования этого вакцинного препарата будет отличаться от привычной – классических первой, второй и третьей фаз испытаний не будет.

«Продукт персонализированный, и он будет вводиться согласно новому документу, в котором прописан другой порядок исследования», – пояснил Гинцбург. Также он заявил, что ежегодно в России выявляется около 600 тысяч онкологических больных. В ближайшей перспективе до половины из них могут быть охвачены терапией. Первыми испытать персонализированную вакцину от рака смогут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

Ранее сообщалось о старте в Великобритании клинических испытаний первой в мире мРНК-вакцины для лечения рака легких, которая может стать менее токсичной альтернативой химиотерапии. Главная цель исследования – определить безопасность и переносимость вакцины BNT116. В нем примут участие около 130 пациентов с НМРЛ на разных стадиях заболевания, от ранней стадии до поздней, включая случаи рецидива.

gxpnews