Росстат: в сентябре из лекарств сильнее всего подорожали «Бисакодил» и «Смекта»

Согласно недавно опубликованным данным Росстата, в сентябре препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подорожали в среднем на 1,4%, а все остальные – на 1,2%. Подобная динамика цен может быть связана с различными факторами, включая сезонные колебания спроса и изменения в цепочках поставок. Потребителям рекомендуется внимательно следить за ценами и по возможности приобретать лекарства заблаговременно.
Среди ЖНВЛП наибольший рост цен зафиксирован на следующие препараты:
- «Бисакодил»: +9,4%;
- «Смекта»: +4,7%;
- «Парацетамол», перекись водорода и «Эуфиллин»: +2%;
- «Ингавирин»: +1,8%;
- «Гриппферон»: +1,7%.
При этом на 4,5% снизилась цена на умифеновир («Арбидол»).
Что касается лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, их стоимость в среднем выросла на 1,2%. Лидерами по росту цен стали:
- поливитамины: +3,4%;
- «Эргоферон»: +3%;
- «Аллохол» и отечественный анальгин: +2,1%.