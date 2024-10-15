Росстат: в сентябре из лекарств сильнее всего подорожали «Бисакодил» и «Смекта»

Согласно недавно опубликованным данным Росстата, в сентябре препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подорожали в среднем на 1,4%, а все остальные – на 1,2%. Подобная динамика цен может быть связана с различными факторами, включая сезонные колебания спроса и изменения в цепочках поставок. Потребителям рекомендуется внимательно следить за ценами и по возможности приобретать лекарства заблаговременно.

Среди ЖНВЛП наибольший рост цен зафиксирован на следующие препараты:

«Бисакодил»: +9,4%;

«Смекта»: +4,7%;

«Парацетамол», перекись водорода и «Эуфиллин»: +2%;

«Ингавирин»: +1,8%;

«Гриппферон»: +1,7%.

При этом на 4,5% снизилась цена на умифеновир («Арбидол»).

Что касается лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, их стоимость в среднем выросла на 1,2%. Лидерами по росту цен стали:

поливитамины: +3,4%;

«Эргоферон»: +3%;

«Аллохол» и отечественный анальгин: +2,1%.

gxpnews