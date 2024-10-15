Минпромторг предлагает расширить систему маркировки ветпрепаратов на ЕАЭС

В ходе XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2024» начальник отдела Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Вадим Дерунов выступил с инициативой расширения системы обязательной маркировки ветеринарных препаратов на территорию всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данное предложение направлено на унификацию подходов к маркировке в странах – участницах ЕАЭС.

По словам Дерунова, проект находится на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии. Предполагается, что при внедрении системы в двух и более государствах-членах будет обеспечено взаимное признание кодов маркировки, что исключит необходимость дополнительного кодирования при трансграничном контроле.

Реализация данной инициативы позволит производителям ветеринарных препаратов осуществлять сбыт продукции по единому коду на территории стран ЕАЭС, где внедрена соответствующая система маркировки. Кроме того, ожидается, что в ближайшей перспективе белорусские фармацевтические предприятия получат возможность наносить коды маркировки российского образца непосредственно на производстве, что упростит процесс импорта для российских компаний.

gxpnews