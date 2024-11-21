В рейтинг работодателей от РБК за 2024 год попали фармкомпании

В рейтинг работодателей за 2024 год от РБК, как и в прошлом году, вошло несколько фармкомпаний. Всего в исследовании приняли участие более 200 компаний.

РБК опубликовал результаты рейтинга работодателей за 2024 год, в исследовании поучаствовали 206 компаний. В него вошли фармацевтические компании «Герофарм», «Биннофарм Групп» и «ПСК Фарма».

Это уже третий ежегодный рейтинг работодателей от РБК. На этот раз методология его составления включила более 30 показателей по следующим группам:

сотрудники и условия труда;

социальная ответственность;

эффективность бизнеса и инновационное развитие;

деловая репутация компании;

мнения сотрудников.

В зависимости от итоговых результатов участников рейтинга распределили на четыре группы. «Герофарм» и «ПСК Фарма» определили во вторую группу, а «Биннофарм Групп» — в третью. Все три компании попали в категорию как «средние».

В прошлом году в рейтинг от РБК попали эти же компании.

Свой рейтинг лучших работодателей России 2024 года также опубликовал Forbes. В него вошли пять фармкомпаний: в группу «Бронза» попали «Максавит» и «Волгофарм», «Серебро» взяли «Биннофарм Групп» и Generium, а Biocad удостоилась «Золота».

Фото: 123rf.com

pharmvestnik