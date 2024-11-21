Препарат от холестетического зуда достигает основной цели в исследовании GSK

Британская фармацевтическая компания GSK объявила о достижении основной цели исследования III фазы по изучению препарата линериксибат, который позволил ослабить холестатический зуд у пациентов с первичным билиарным холангитом. По данным GSK, препарат способствовал уменьшению зуда по сравнению с плацебо.

Холестатический зуд является одним из наиболее распространенных симптомов первичного билиарного холангита — хронического и медленно прогрессирующего холестатического заболевания печени аутоиммунной этиологии, характеризующееся повреждением внутрипеченочных желчных протоков, которое может привести к развитию печеночной недостаточности.

remedium