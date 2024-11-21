«Биннофарм Групп» получит компенсацию от МФППиП в рамках проекта создания нового производства

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» подписала соглашение с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) об участии в программе компенсации затрат на уплату процентов по кредитному договору, заключенному компанией с банком. Дополнительные средства, полученные в результате участия в программе, будут направлены на реализацию проекта по созданию производства полного цикла препаратов на основе моноклональных антител (МАБ) на зеленоградской площадке «Биннофарм».

Соглашение позволит компании возместить в течение трех лет с момента подписания договора затраты на уплату процентов по кредиту в сумме до 1 млрд рублей. В создание производства полного цикла будет вложено более 2 млрд рублей. Планируется, что первые партии препаратов поступят в гражданский оборот в начале 2026 года.

Хафиз Гафуров, финансовый директор «Биннофарм Групп»: «В текущих макроэкономических условиях, проекты по модернизации и открытию новых производств требуют максимально тщательного и взвешенного подхода с точки зрения сроков окупаемости и источников финансирования. Программа компенсаций МФППиП предоставляет комфортные инвестиционные условия промышленным предприятиям, реализующим проекты на территории Москвы, для запуска новых производств. Для “Биннофарм Групп” это значит ускорение процесса вывода на рынок социально значимых препаратов, применяемых для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний».

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