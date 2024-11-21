«Электрон» улучшил один из самых востребованных палатных рентген-аппаратов

Российский производитель медоборудования НИПК «Электрон» усовершенствовал самый легкий палатный рентген-аппарат в своей линейке — АПР-«Максима». Обновления учитывают потребности практикующих врачей и призваны повысить эффективность и удобство их работы, рассказали GxP News в пресс-службе НИПК.

Модернизированная модель получила влагозащищенный монитор с цветным сенсорным дисплеем и встроенный аккумулятор. Широкоформатный дисплей с диагональю не менее 17 дюймов позволяет мгновенно оценить качество рентгенограммы и при необходимости скорректировать параметры экспозиции. Благодаря защитному покрытию дисплей можно подвергать обработке дезинфицирующими растворами без вреда для устройства.

«Наличие цифрового палатного аппарата, особенно облегченной конструкции, большое счастье для многопрофильного скоропомощного стационара, как городская Мариинская больница. Их надо иметь в каждом реанимационном подразделении, в палатах динамического наблюдения, в шоковой палате, в операционном блоке. Для эффективной и своевременной диагностики ургентных больных таких установок должно быть около десяти», – говорит доктор медицинских наук, врач-рентгенолог Ирина Камышанская.

Она добавила, что использовать передвижные малогабаритные аппараты в условиях реанимации очень удобно, так как на мониторе сразу высвечивается рентгеновское изображение обследуемого органа. «В ограниченном пространстве палаты реанимации выручает возможность автономной работы передвижного аппарата, когда не надо тратить время на его подключение к электрической сети, а можно сразу приступить к рентгенографии. Очень помогает встроенная программа обработки изображений, которая автоматически оптимизирует снимок. Это крайне важно для качественной неотложной рентгенодиагностики тяжелых больных», — пояснила Камышанская.

При этом вес обновленного рентген-аппарата остался прежним — он не превышает 80 кг. По утверждению производителя, качество визуализации у АПР-«Максима» не уступает стационарным рентген-аппаратам, при этом дозовая нагрузка на пациента и персонал минимальна. Модернизированная модель прошла все необходимые испытания и уже запущена в серийное производство.

gxpnews