Порядка 70% фармсубстанций в России являются импортными

Произведенные за рубежом активные фармацевтические субстанции (АФС) занимают около 70-75% рынка в России. Об этом сообщила руководитель аналитического центра ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ Разия Солодова в рамках выступления на 26-ой Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients.

Лидером среди импортеров по-прежнему остается Китай. На него приходится более половины всего объема поставок. Порядка 29% структуре импорта занимает Европа, около 17% приходится на Индию. Среднегодовой темп роста мирового рынка активных фармсубстанций в ближайшие 6 лет по прогнозам будет составлять 5,8%. Объем в денежном выражении к 2030 году достигнет $319 млрд.

«Тренды рынка АФС тоже позитивны, как и тенденция, которая наблюдается на фармрынке в целом. Рост будет составлять около 6%. Это связано с растущей распространенностью хронических заболеваний. Чтобы лечить хронические заболевания нужны новые субстанции, новое сырье», — отметила эксперт.

В связи с растущей потребностью необходимо задумываться об обеспечении устойчивости поставок, подчеркнула Солодова: «Тенденция на локализацию производства АФС касается не только российского рынка, она касается всех стран. Но пока что доля ввозимых нами субстанций достаточно большая – около 70-75% АФС мы по-прежнему ввозим».

Высокая зависимость от импортных АФС характерна не только для России, добавила она. В таких странах как Германия, США, Франция доля иностранных субстанций также доходит до 50%. Вместе с тем, уже второй год подряд импорт субстанций в Россию снижается. За январь-май 2024 года его общий объем в натуральном выражении составил 8 тысяч тонн.

gxpnews